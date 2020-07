Altwarmbüchen

Die Frage nach dem Sinn oder Unsinn legaler Graffiti-Flächen entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte. Bereits Ende 2017 hatte die SPD diese Idee aufgebracht. Nun hat der Sozial- und Jugendausschuss das Thema wieder zurück in den Ortsrat Altwarmbüchen verwiesen.

Können öffentliche Graffiti-Flächen dafür sorgen, dass Sprayer Hausfassaden verschonen? Oder ist es ganz im Gegenteil so, dass legale Sprühflächen gerade erst das Entstehen einer Sprayer-Szene fördern? Um diese Fragen dreht sich die Debatte bei einem Projekt, das Ortsbürgermeister Philipp Neessen seit zweieinhalb Jahren zu verwirklichen versucht.

Anzeige

Der Ortsrat Altwarmbüchen hatte im Januar einstimmig dafür votiert, das Graffiti-Projekt endlich zu starten. Neessen hatte einen Sponsor gefunden, der Holzplatten zur Verfügung stellen wollte. Gemeindemitarbeiter sollten sie zu einer fünf mal zwei Meter großen Fläche zusammenfügen und am Bolzplatz an der Kircher Straße aufstellen.

Weitere NP+ Artikel

Allerdings befürchtet die Gemeindeverwaltung, dass man sich damit erst eine Sprayer-Szene nach Isernhagen holen würde. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung sei das nichts, was der Ortsrat entscheiden könne. Es brauche einen Ratsentscheid – weshalb das Thema nun im Sozial- und Jugendausschuss landete.

Verwaltung befürchtet Lärm, Müll und Sachbeschädigungen

In ihrer Stellungnahme führt die Verwaltung zwar an, dass eine legale Graffiti-Wand die Jugendkultur fördern würde und Interessierte dort ihre Kreativität ausleben könnten. Zumindest fraglich sei allerdings, ob es eine solche Szene in Isernhagen überhaupt gebe – und falls doch, so entziehe sie sich der „beaufsichtigten“ Jugendarbeit.

In der Konsequenz befürchtet die Verwaltung eine erhöhte Lärmbelästigung vor allem abends sowie mehr Müll. Das Hauptproblem liege aber darin, dass legale Graffiti-Wände nicht nur legale Sprüher anzögen. „Es muss davon ausgegangen werden, dass die Nutzer auch die Flächen der Umgebung einbeziehen“, heißt es in der Stellungnahme. Die „Tags“ genannten Schriftzüge würden eher zu- als abnehmen. Konkret müsse man davon ausgehen, dass bei einem Graffiti-Projekt an der Kircher Straße auch die nahe Kita Die Arche und Wohnhäuser vermehrt von Schmierereien betroffen wären. Für 2019 hatte die Polizeistatistik 63 Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti für Isernhagen ausgewiesen, 39 davon in Altwarmbüchen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Jetzt ist der Ortsrat wieder am Zuge

Die CDU im Jugend- und Sozialausschuss folgte den Bedenken der Verwaltung, die FDP hinterfragte die Finanzierung. Schließlich müssten die Stellwände auch regelmäßig getüncht werden, um neue Graffiti zu ermöglichen. Die Vertreter von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zeigten sich hingegen offen für einen Versuch. Nun soll der Ortsrat seine Idee konkretisieren und dabei auch die Folgekosten in den Blick nehmen. Anschließend hätte wieder der Fachausschuss das Wort, ehe der Rat darüber entscheiden könnte. Und dann könnte die unendliche Geschichte doch noch ein Ende finden.

Von Frank Walter