Kirchhorst

Das erste Türchen ist geöffnet: Der Förderverein für Jugendliche und Kinder der St.-Nikolai-Kirchengemeinde (Juki) legt den „Lebendigen Adventskalender“ in Kirchhorst, Neuwarmbüchen und Gartenstadt Lohne auch in diesem Jahr neu auf. Aufgrund der steigenden Corona-Inzidenzzahlen passiert das allerdings in einer abgespeckten Variante. Es gibt keine geselligen Zusammentreffen mit Essen und warmen Getränken. Stattdessen können die Dorfbewohner die Stationen über mehrere Stunden besuchen, an jeder einen Buchstaben einsammeln – und so bei einem Rätsel mitmachen. Und es gibt kleine Überraschungen bei manchen Gastgebern bis Donnerstag, 23. Dezember. Besuche sind stets von 17 bis 20 Uhr möglich.

Es ist ein Trost für Menschen in den beiden Isernhagener Ortsteilen: Denn bereits vor drei Wochen hatten der Förderverein der Kirchhorster Feuerwehren und das Team des Zehntfests gemeinsam wegen der aktuellen Pandemie-Lage den beliebten Weihnachtsmarkt abgesagt.

Kinderfeuerwehr gestaltet Adventsfenster

Thorsten Kath von der Feuerwehr Kirchhorst hat am Mittwochabend das erste Türchen im lebendigen Adventskalender geöffnet – beziehungsweise Fenster. Die neunjährige Emma, die vierjährige Lana, die siebenjährige Lena und die zehnjährige Amelie schauten sich die Dekoration begeistert an. Die Kinderfeuerwehr Kirchhorst-Stelle hatte sehr liebevoll das Fenster für den Auftakt gestaltet. Aus ausgedienten Wasserschläuchen bastelten die Mädchen und Jungen einen Tannenbaum. Die leuchtenden Kugeln stellten sie aus Reflektorstreifen aus ausgemusterter Einsatzkleidung her. Im zweiten Fenster des Umkleidecontainers brachten die Kinder vier Kerzen für die jeweiligen Adventssonntage an – und auch die sind aus ehemaligen Reflektorenbändern hergestellt.

Das weitere Programm des Adventskalenders 3. Dezember: Familie Wessels, Ahornweg 13. 4. Dezember: Familien Rehbock und Kath, Steller Straße 34. 5. Dezember: 15 Uhr - Baumschmückgottesdienst im Gemeindehaus, Steller Straße 15. 6. Dezember: Förderverein Grundschule Drei Eichen, Schulhof in Kirchhorst. 7. Dezember: Laden „Unverpackt“, Binsenweg 2. 8. Dezember: Praxis Vogelgesang & Harde, Neuwarmbüchener Straße 19. 9. Dezember: Kinderchor St. Nikolai im Gemeindehaus, Steller Straße 15. 10. Dezember: Familie Zöllner, Hägewiesen 17 in der Gartenstadt Lohne. 11. Dezember: Funtasiemobil, Großhorst 22. 12. Dezember: Familie Gerlach-Mithöfer, Mühlenweg 42. 13. Dezember: Grundschule Kirchhorst (vierte Klassen), Schulhof in Kirchhorst. 14. Dezember: Naturheilpraxis Ristein, Kurze Straße 3 in Neuwarmbüchen. 15. Dezember: „Die Konfis“ im Gemeindehaus, Steller Straße 15. 16. Dezember: Förderverein Grundschule Drei Eichen, Schulhof in Neuwarmbüchen. 17. Dezember: Kirchenvorstand im Gemeindehaus, Steller Straße 15. 18. Dezember: Permakultur Kirchhorst, Großhorst 24. 19. Dezember: Familie Hofmann, Brombeerknick 4. 20. Dezember: Kindergroßtagespflege „FrohNatur“, Großhorst 15c. 21. Dezember: Familie Hennig, Am Dornbusch 1. 22. Dezember: Familie Töpfer, Hinter Pastors Hofe 12d. 23. Dezember: Familie Krakau, Dornhorn 16 in der Gartenstadt Lohne.

„Eigentlich wollten wir Brezeln, Kinderpunsch und Glühwein anbieten“, sagt Feuerwehrsprecher Thorsten Kath, der bei der geplanten Veranstaltung gern ein Gedicht im Bezug zur Feuerwehr und Weihnachten präsentieren hätte. „Das hole ich im nächsten Jahr nach.“ Seine Ortsfeuerwehr wollte eigentlich auch ihre Fahrzeugflotte den kleinen und großen Besuchern präsentieren. Kath versteht aber, warum Juki bei der beliebten Veranstaltung zurückruderte. „Keiner möchte die Verantwortung bei einer möglichen Ansteckung übernehmen“, sagt Kath. Die Light-Variante sei die einzige Form, die aktuell möglich sei – und Spaß macht sie trotzdem, wie den Kindern am Fenster anzusehen war.

Von Katerina Jarolim-Vormeier