Isernhagen H.B

Endlich steht wieder ein Laternenumzug mit der Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen H.B. an – und dann gießt es in Strömen. Ob der Umzug wohl trotzdem startet? Wer sich diese Frage insgeheim gestellt hatte, bekam am Donnerstagnachmittag via Facebook die Entwarnung. „Falls sich noch jemand die Frage stellt: Natürlich findet unser Laternenumzug heute statt!!! Gummistiefel, Regenjacke, Mütze auf und Laterne an!!! Wir freuen uns auf euch!“, hieß es auf dem Account der Ortsfeuerwehr.

„Wir kommen auch zum Löschen, wenn es regnet. Also gehen wir natürlich auch heute Laterne“, sagte Ortsbrandmeister Tobias Plesse. Und die Kinder ließen sich nicht zweimal auffordern: Eine der ersten war die einjährige Marie mit ihrer Mutter Melanie Bartling. „Nicht zu kommen war keine Option. Zumal der Papa der Kleinen selbst bei der Jugendfeuerwehr ist“, sagte sie.

Für die knapp zweijährige Marie ist es ihr erster Laternenumzug in H.B. Papa Benjamin und Mama Melanie Bartling haben die Kleine und ihre Laterne wetterfest eingepackt. Quelle: Sandra Köhler

Musiker spielen wetterbedingt in kleiner Besetzung

Damit auch der selbst gebastelten Laterne – einem Feuerwehrauto – der Regen nichts anhaben konnte, war diese in durchsichtige Folie eingeschlagen. Nicht unerheblich mit dem Regen zu kämpfen hatte derweil der Musikzug der Freiwillligen Feuerwehr Isernhagen H.B. „Wir sind heute auch nur mit einer kleinen Gruppe hier, denn beispielsweise Klarinetten könnten wir bei dem Wetter gar nicht einsetzen“, sagte der Musikzugführer Dieter Poppe.

Also waren nur die Blechbläser am Start, um den Umzug zur Friedrich-Dierks-Grundschule mit „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ und anderen Laternenliedern stimmungsvoll zu begleiten. Dort wartete eine kleine Stärkung: Süßigkeiten für die Kinder, Getränke aus Flaschen und Brezeln statt der üblichen Hotdogs – „alles coronakonform“, betonte Ortsbrandmeister Plesse.

Von Sandra Köhler