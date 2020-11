Isernhagen

Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen auch in Isernhagen und die Vorgaben vom Land rückt das sogenannte Szenario B, das Schüler wieder zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht wechseln lässt, in greifbare Nähe. Schon jetzt sind die Schulleitungen in Isernhagen allerorts in der Vorbereitung für diesen Fall – Gruppen werden eingeteilt, Konzepte für den Wechselunterricht erstellt und auf digitale Systeme für die Aufgabenverteilung umgestellt. Damit im Homeschooling niemand mangels technischer Ausstattung abgehängt wird, hat das Land ein Sofortausstattungsprogramm auf den Weg gebracht. 81.000 Euro stehen darin der Gemeinde Isernhagen zu, das komplette Fördergeld wurde beantragt.

60 Laptops gehen an die Schulen – 40 iPads noch nicht geliefert

Laut Gemeindeverwaltung wurden mit dem Geld insgesamt 60 Laptops für die Schulen in Isernhagen bestellt. Diese sollen nun kurzfristig verteilt werden. Die Schulen können damit im Bedarfsfall Schülern eine technische Grundausstattung im Homeschooling verschaffen. Obendrein hat die Gemeinde 40 iPads von den Fördermitteln bestellt. Diese seien jedoch noch nicht geliefert worden. Kein Wunder: Schulen in ganz Deutschland schaffen derzeit digitale Endgeräte an.

Schulen erstellen Medienentwicklungsplan

Die digitale Ausstattung der Isernhagener Schulen soll aber auch unabhängig von Corona vorangehen. Der sogenannte Digitalpakt von Bund und Ländern stellt Isernhagen eine Millionen Euro dafür zur Verfügung. Dieses Geld will die Gemeinde investieren, um vorrangig die digitale Infrastruktur, beispielsweise eine gute Internetverbindung, in den Schulgebäuden zu schaffen. Auch Endgeräte kann die Gemeinde von dem Geld kaufen. Voraussetzung für den Abruf des Fördergeldes ist jedoch ein Konzept für die Medienentwicklung und die Medienbildung. Eine externe Firma ist beauftragt, die Schulen im Gemeindegebiet bei der Erstellung zu begleiten und zu unterstützen. Da das Gymnasium Isernhagen bereits ein entsprechendes Konzept vorweisen konnte, beginnt die Gemeinde dort als erstes mit Ausbau.

