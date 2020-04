Polizei erhält Dutzende Anrufe wegen Unfallwrack

Isernhagen H.B

Auf ungewöhnliche Art und Weise hat der Eigentümer eines Kleinwagens versucht, nach einem Verkehrsunfall in Isernhagen H.B. um die Abschleppkosten herumzukommen. Kurzerhand bot er den Fiat bei Ebay-Kleinanzeigen an – was allerdings nicht auf Anhieb klappte, sodass die Polizei viele Anrufe wegen des Wracks erhielt.

„Hab das Auto gestern gegen einen Baum gefahren“

„Abschleppen und Auto behalten“ – so hatte der Mann, mit Vornamen Markus, seinen im Ruhrpott zugelassenen Fiat im Internetportal offeriert. In der Anzeige erfuhr man nicht nur den Kilometerstand von 80.000, die Motorleistung von 39 PS und das Datum der Erstzulassung vor 17 Jahren, sondern auch weitere interessante Details: „Hab das Auto gestern gegen einen Baum gefahren, kann einfach abgeholt werden. Teile Standort mit. Schlüssel steckt, Tür offen. Tank ist voll. Kaufvertrag für 1 Euro kann gemacht werden.“ Bei soviel Entgegenkommen hatte der Eigentümer, der für die Kontaktaufnahme seine Handynummer angegeben hatte, aber doch einen Wunsch: „Bitte Schilder vorbeibringen.“

Vielen Isernhagenern und Langenhagenern hätte der Fiat-Besitzer den Standort des Unfallwracks nicht nennen müssen: Der türkisfarbene Kleinwagen stand tagelang gut sichtbar direkt am Landwehrdamm, einer beliebten Spazier- und Joggingstrecke, wenige Kilometer nördlich des Hufeisensees und dicht am Langenhagener Ortsteil Hainhaus. Dutzende Hinweise auf das Wrack gingen deshalb in der Folge in den umliegenden Polizeikommissariaten ein, allein in Burgwedel rund 30.

Spartanische Ausstattung: Blick ins Innere des Fiat. Quelle: Frank Walter

Polizei : Kein Fremdschaden, also keine Unfallflucht

Die Polizei hatte den an der Front stark beschädigten Wagen da allerdings schon längst auf dem Plan: Bereits mehrere Tage vor Ostern hatten abendliche Spaziergänger den Fiat in der Feldmark gemeldet, eine Streifenwagenbesatzung sprach vor Ort auch mit dem Eigentümer, der Unfall muss sich erst kurz zuvor ereignet haben.

Einen beschädigten Baum, wie von Markus später im Internet geschildert, entdeckten die Ordnungshüter dabei nicht. Ohne Fremdschaden handelte es sich aber auch nicht um eine Unfallflucht, über die in manchen Internetforen diskutiert wurde. Betriebsstoffe liefen nicht aus, sodass auch keine Umweltgefährdung bestand. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren – der Landwehrdamm ist nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben – leitete die Polizei nicht ein.

Jetzt ist der Wagen weg

Blieb also nur die Frage der Entsorgung: Gegenüber der Polizei hatte der Eigentümer angegeben, sich um einen Abschlepper kümmern zu wollen. Kurz darauf tauchte dann die Kleinanzeige im Internet auf, mit der er das Wrack zur Selbstabholung anbot. Und letztlich hatte der Aufruf auch Erfolg, wie Markus der Redaktion am Ostermontag bestätigte: Er habe jemanden gefunden, der den Wagen abgeholt habe, um ihn für sich wieder herzurichten. Für die Polizei ist der Fall damit erledigt: „Jetzt ist der Wagen ja weg“, so eine Polizeisprecherin.

