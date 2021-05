Isernhagen/Langenhagen

Das war ein klassisches Missverständnis: Der große Müllhaufen am Landwehrdamm in Isernhagen H.B. auf dem Gelände der Firma Papenburg ist anscheinend gar keine mutwillige und illegale Entsorgung. Vielmehr steckt dahinter eine Aktion von jungen Leuten.

Am Dienstag hatte die Firma Papenburg Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sie abermals einen großen Haufen Müll auf ihrem Gelände entdeckt hatte. Die Firma war von einer illegalen Entsorgung ausgegangen, weil es solche Vorfälle immer wieder am Landwehrdamm gibt.

Clean Up Hannover und Tierheim-Gruppe räumen gemeinsam auf

Diesmal war es allerdings anders. Denn über Facebook und Instagram ruft die Initiative Clean Up Hannover, die vor einem Jahr von dem jungen Hannoveraner Gustav Kahn gegründet wurde, regelmäßig zu großen Müllsammelaktionen in der Natur auf. Die Jugendgruppe „Die flotten Pfoten“ des Tierheims Langenhagen wurde darauf aufmerksam und gemeinsam startete man zu Pfingsten eine Aufräumaktion rund um den Wietzesee zwischen Isernhagen und Langenhagen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Rund 30 Müllsammlerinnen und -sammler machten mit und fanden in der Landschaft innerhalb von drei Stunden allerlei Unrat – alte Heizungen, ein komplettes Zelt, Chipstüten und mehr. All das wurde am Landwehrdamm zur Abholung bereitgelegt.

Danke an die, die mit geholfen haben! Gemeinsam haben wir ca. 35Mülltüten gefüllt in 3,5 std. Insgesamt waren wir 60... Posted by CleanUp Hannover on Tuesday, May 25, 2021

Auch die Polizei hatte die müllsammelnden Jugendlichen zwar gesehen – aber letztlich nicht mit der zwei Tage später gemeldeten wilden Müllhalde bei der Firma Papenburg in Verbindung gebracht. Ein Hinweis einer Teilnehmerin ans Kommissariat Großburgwedel brachte letztlich die Aufklärung. Das freut auch die Firma Papenburg. Wenn das stimme, sei es eine tolle Aktion, lobt ein Mitarbeiter. Er ist froh, dass anscheinend nicht erneut Umweltsünder am Landwehrdamm unterwegs waren. Wäre die Aktion angekündigt gewesen, wäre es allerdings gar nicht erst zu diesem Missverständnis gekommen. Abfallentsorger Aha jedenfalls will den Vorfall laut eines Mitarbeiters erst noch prüfen.

Von Leona Passgang und Carina Bahl