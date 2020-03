Region

Das Jugendrotkreuz in der Region Hannover hat 28 Jugendliche aus dem Schulsanitätsdienst verschiedenster Schulen als Juniortrainer im Bereich Herzensretter ausgebildet. Vertreten waren unter anderem die Realschule Isernhagen, die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Burgdorf, die Robert-Koch-Realschule Langenhagen und die Aurelia-Wald-Gesamtschule Uetze.

Was sind Herzensretter?

Herzensretter ist eine gemeinsame Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe und des DRK Region Hannover, die bereits im Jahr 2018 initiiert wurde. Seit vergangenem Jahr bildet das Rote Kreuz Multiplikatoren aus, die Juniortrainer. Nach ihrer Ausbildung sind sie dazu in der Lage, an ihrer Schule selbst sogenannte Herzensretter in Bronze und Silber auszubilden. Das bedeutet, sie bringen ihren Mitschülern bei, wie man Menschen reanimiert, wenn der Betroffene einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder anderen lebensbedrohlichen Notfällen zählt jede Sekunde. Bis der Rettungsdienst eintrifft, hängt das Leben der Betroffenen von den Ersthelfern ab. Doch nur in 42 Prozent der Fälle haben in der jüngeren Vergangenheit Ersthelfer bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand mit der Wiederbelebung begonnen. Das hat eine Erhebung des Reanimationsregisters der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie ergeben. Mit der Aktion Herzensretter möchte das DRK dazu beitragen, dass sich dieses Verhalten ändert.

Das Projekt des DRK Region Hannover und der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe finanziert sich ausschließlich über Spenden. Weitere Auskünfte dazu erteilt der DRK-Mitarbeiter Christian Quade. Er ist telefonisch unter (0511) 9468820 und per E-Mail an quade@drk-hannover.de erreichbar.

Von Elsa Scholz