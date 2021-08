Isernhagen/Burgwedel

Der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen geht wieder auf Kunstreise. Am Dienstag, 14. September, geht es nach Erfurt. In der Hauptstadt Thüringens ist eine zweistündige Stadtführung geplant; zusätzlich wird es auch etwas Zeit für einen kleinen privaten Bummel durch die Altstadt geben. Auf der Krämerbrücke über der Gera befinden sich mittelalterliche Häuser und Läden, im Erfurter Dom wurde Martin Luther zum Priester geweiht. Er lebte als Mönch im Augustinerkloster.

Lesen Sie auch: Wie kommt die Kulturszene durch das Corona-Jahr?

Der Bus startet um 8.30 Uhr am Schulzentrum an der Hannoverschen Straße gegenüber des Edeka-Marktes in Großburgwedel und hält um 8.45 Uhr an der Endhaltestelle der Straßenbahn in Altwarmbüchen. Mitglieder zahlen für Fahrt und Führung 35 Euro, Gäste 45 Euro. Verbindliche Anmeldungen werden unter Telefon (05139) 4676 und (05139) 9789050 sowie per E-Mail an info@kunstverein-bwi.de entgegengenommen. Wer mitfahren will, muss entweder zweifach geimpft oder genesen sein, oder einen aktuellen Negativtest vorweisen. Während der Busfahrt ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Von Sandra Köhler