Isernhagen F.B

Ganz auf die Kunst verzichten, das wollen Karin und Stefan Rautenkranz im Lockdown nicht. Trotz Corona haben die Betreiber des KulturKaffees in Isernhagen F.B. ein Projekt gestartet, dass ihren Angaben nach seit Januar überraschend viel Anklang findet. Ihre Kunstaktion „GedankenFenster“ geht nun in die fünfte Runde: Von Sonntag, 7. Februar, bis Freitag, 12. Februar, können Spaziergänger Werke von Brigitte Gläsel aus Achim in der großen Frontscheibe direkt an der Hauptstraße in Augenschein nehmen.

KulturKaffee verlängert Projekt „GedankenFenster“

Mit der Kunstaktion „GedankenFenster“ möchten Karin und Stefan Rautenkranz auf die derzeitige Lage der Kunst und Kultur aufmerksam machen. „Da wir davon ausgehen, nicht vor April wieder öffnen zu dürfen, haben wir das Projekt bis Ende März verlängert“, sagt Stefan Rautenkranz und lädt Interessierte zum Kunst-Spaziergang ein. Die jeweilige kleine Ausstellung können Passanten von außen und ohne Kontakt einsehen – rund um die Uhr.

„Aufgrund der Schließung von Kleinkunststätten, Theatern, Galerien und Museen befinden sich die Kulturschaffenden, die Künstler sowie die Kulturinteressierten in einem kulturlosen Zwischenraum“, sagt Rautenkranz. Diesen möchte das Kulturkaffee für kurze künstlerische Darbietungen nutzen. Das Kulturkaffee bietet eine 2,7 mal 2,7 Meter große Fensterfläche direkt an der Hauptstraße 68 als Präsentationsfläche an.

Brigitte Gläsel sucht nach Spuren

Künstlerin Brigitte Gläsel betreibt eigentlich eine psychotherapeutische Praxis in Achim. Doch die heute 68-Jährige hatte auch ein Kunststudium an der Universität Bremen sowie an der Europäischen Kunstakademie Trier absolviert. Deshalb malt und formt die Psychologin seit 40 Jahren leidenschaftlich in ihrem Atelier. Die Künstlerin interessiert sich besonders für Spuren, die Menschen hinterlassen. Dazu beschreiben ihre Arbeiten in Acryl und Öl, Holzschnitte, Collagen sowie Zeichnungen einige Lebenssituationen. „Ich wähle mir ein Aufgabengebiet, das mich emotional berührt und arbeite mich daran ab“, beschreibt die Dozentin an der Kunstschule des Achimer Kunstvereins den Entstehungsprozess ihrer Bilder.

Von Katerina Jarolim-Vormeier