KulturKaffee startet mit Darß-Fotografien nach der Corona-Pause

Isernhagen F.B

Unter dem Motto „Kunst und Kuchen“ beendet das KulturKaffee Rautenkranz am Wochenende 16. und 17. Mai die Corona-Zwangspause und startet in die Frühjahrssaison. Dazu zeigen Karin und Stefan Rautenkranz Fotografien von Klaus Wallus aus Hannover. „Jeder ist willkommen, sich die Arbeiten anzuschauen“, sagt Stefan Rautenkranz und fügt hinzu, dass es keine Vernissage geben werde – diese hätte umfangreiche Auflagen bedeutet.

Die kunstvollen Fotografien sind nach Aussage des Künstlers ein Teil des Foto-Projekts „ Darß – Weststrand“ mit Landschaftsaufnahmen in Schwarz-Weiß von einem der schönsten Naturstrände der Ostseeküste auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. „Die Einzigartigkeit dieses Naturraums bietet eine unendliche Fülle fotografischer Motive“, heißt es in der Einladung. Insbesondere der naturbelassene Weststrand, dessen Landschaftsbild von Wind und Wellen stetig umgeformt werden, übe in seiner Urwüchsigkeit einen besonderen Reiz aus. Dort trotzten die Windflüchter mit ihren skurrilen Baumkronen dem Westwind.

Ab 17. Mai zeigt der Fotograf Klaus Wallus seine Schwarz-Weiß-Fotografien vom Darß. Quelle: Klaus Wallus

Fotograf Wallus setzt bewusst auf Schwarz-Weiß-Motive

Vom Meer unterspülte und gefallene Bäume blieben am Sandstrand liegen und ergänzten als bizarre Skulpturen die Landschaftskulisse – beeindruckend sichtbar dank der Fotografien aus den Jahren 2012 bis 2017, die Wallus bewusst als Schwarz-Weiß-Prints ausgearbeitet hat. Er studierte Gartenbauwissenschaften, war anschließend freiberuflich tätig in der Garten- und Landschaftsplanung, ehe er beruflich in die IT-Welt wechselte. Seit 2019 ist er im Ruhestand.

„Kreativität war und ist ein zentraler Aspekt meines Lebens, ebenso wie das Interesse an Kunst und Kultur“, sagt Wallus, der sich bereits als Jugendlicher für die Fotografie interessierte und als Autodidakt in die Schwarz-Weiß-Fotografie einstieg. Zunächst – vor allem wegen des Studiums – lag der Fokus auf der Landschafts- und Naturfotografie. Später kamen konzeptionelle, künstlerische und experimentelle Aspekte hinzu. „Insbesondere der Wechsel zur digitalen Fotografie führte mich in Verbindung mit der digitalen Bildbearbeitung zu völlig neuen kreativen Ansätze und Ausdrucksformen, die mittlerweile fester Bestandteil meiner Arbeiten geworden sind“, sagt der Fotograf. Geblieben aus der analogen Zeit sei die Entschleunigung, das bewusste Erleben und Wahrnehmen des Moments.

Das KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen öffnet sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mailinfo@rautenkranz-kultur.de möglich. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Von Antje Bismark