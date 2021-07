Isernhagen F.B

Zu Beginn der Sommerferien gibt es im KulturKaffee Rautenkranz eine neue Ausstellung. Ab Sonntag, 25. Juli, stellt Künstlerin Gina Gass ihre Werke in den Räumen an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. aus. Unter dem Titel „Das Leben ist ein Tanz“ sind ihre aktuellen Malereien zu sehen. Für das KulturKaffee ist es die zweite Ausstellung nach der langen Corona-Zwangspause.

Bewegungsverlust in Bildern festgehalten

Gina Gass widmet sich in ihren seriellen Arbeiten dem Thema Tanz. Aufgrund einer schweren Erkrankung war ihr das Laufen und Tanzen eine Zeit lang unmöglich. Den Schmerz über diesen Zustand verlieh sie in ihrer künstlerischen Arbeit Ausdruck. Der Bewegungsverlust, die Bewegungseinschränkung sind wesentliche Bestandteile des Lebens unter Corona-Bedingungen des vergangenen Jahres. Somit erhält die Ausstellung unvorhersehbar auch eine gesellschaftspolitische Komponente.

Gass wurde 1946 in Köln geboren. Nach ihrem Abitur 1964 in Berlin studierte sie Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität. Anschließend trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters, einem bekannten Dokumentarfilmer. Seit 1975 widmet sich Gina Gass der Malerei. Bei Eberhard Hückstädt erhielt sie ihre künstlerische Ausbildung. 1980 wurde sie Mitglied im Verband der Künstler. 1984 wanderte sie mit ihrem Mann und drei kleinen Kindern von Schwedt an der Oder nach Hannover aus.

Die Bilder der Serie „Tanz“ sind im Wesentlichen 2019 entstanden. Sie werden erstmalig im KulturKaffee Rautenkranz gezeigt. Die Künstlerin wird vertreten durch die Galerie Depelmann, Langenhagen. Wer die Ausstellung besuchen möchte, kann das sonnabends, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung bis zum 24. Oktober tun. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es online auf www.kulturkaffee-rautenkranz.com.

Von Carina Bahl