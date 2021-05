Isernhagen F.B

Darauf haben Kulturbegeisterte in Isernhagen lange warten müssen: Am Sonnabend, 29. Mai, öffnet das KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. wieder seine Türen. Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause. Damit kehrt das kreative Leben zurück ins Kulturzentrum Isernhagenhof – wenngleich auch die großen Konzerte in der Veranstaltungsscheune, die den Johannitern aktuell Raum für ein Schnelltestzentrum gibt, noch auf sich warten lassen werden.

Barbara Diabo gestaltet erste Ausstellung im KulturKaffee

Nach der langen Kulturentwöhnung klingt das Versprechen „Kunst & Kuchen“, das Karin und Stefan Rautenkranz den Besuchern ihres KulturKaffees nun machen, besonders verlockend. Die erste Ausstellung nach der Wiedereröffnung darf die Berliner Künstlerin Barbara Diabo gestalten – unter dem Titel „Heute ist Morgen schon Gestern“.

Es geht wieder los: Stefan Rautenkranz öffnet am 29. Mai sein KulturKaffee in Isernhagen F.B. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Die international tätige Künstlerin arbeitet seit vielen Jahren konzeptübergreifend in den Bereichen Fotografie, Textil, Tanz, Performance und Video. In einer Einzelausstellung zeigt Diabo eine Auswahl ihrer Arbeiten aus der Zeit, in der sie als Fotografin beruflich tätig war. „Ein Blick auf die Fotografien zeigt uns neu entdeckte Geschichten. In den Arbeiten sind es die Vergangenheit und der Blick in die Zukunft, welche den gegenwärtigen Moment eingefangen“, heißt es in der Beschreibung zur Ausstellung.

KulturKaffee öffnet auch die Außengastronomie

Das KulturKaffee Rautenkranz ist ab dem 29. Mai wieder stets sonnabends, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dann können Besucherinnen und Besucher die Galerieräume betreten oder es sich im KaffeeGarten im Freien gemütlich machen und die Außengastronomie in Anspruch nehmen. Die Werke von Diabo sind bis Sonntag, 18. Juli, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zusätzlich lädt die Künstlerin zu individuellen Führungen nach Voranmeldung ein. Terminvereinbarungen sind ab sofort unter Telefon (05136) 9048717 oder per E-Mail an barbara.diabo@web.de möglich.

Für den Besuch des KaffeeGartens und der Ausstellung gelten die Corona-Regeln. Das heißt aktuell: Besucherinnen und Besucher müssen entweder doppelt geimpft, genesen oder innerhalb der vergangenen 24 Stunden negativ auf Corona getestet sein (kein Selbsttest) – jeweils mit Nachweis. Ein Selbsttest vor Ort wird nicht akzeptiert – aber das Schnelltestzentrum der Johanniter, das auch sonnabends öffnet und für das sich auf www.isernhagen.de meist kurzfristig noch Termine vereinbaren lassen, befindet sich nur wenige Meter entfernt.

Von Carina Bahl