Isernhagen F.B

Nach monatelanger „Kulturabstinenz“ freuen sich Karin und Stefan Rautenkranz auf einen Neuanfang in Sachen Kultur. Die erfolgreiche Reihe Literaturfrühstück mit dem Literaturexperten Peter Behnsen wird am nächsten Sonntag, 6. Juni, um 10 Uhr fortgesetzt. Diesmal dreht sich an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. alles um Heinrich Böll.

Lesung und Frühstück im KulturKaffee Rautenkranz

Seit Juli 2020 laden die kulturbegeisterten Betreiber des Kulturkaffees jeden ersten Sonntag im Monat zum Isernhagener Literaturfrühstück mit Peter Behnsen ein. Der Literaturliebhaber, bekannt durch sein über 20 Jahre währendes Engagement beim Calenberger Literatur Frühstück im Leibniz Theater Hannover, serviert mit viel Detailwissen und spannender Vortragsweise Kleinodien der Literatur. Wobei die Grenzen zwischen Lyrik, Roman und Biografie des jeweiligen Schriftstellers fließend vorgetragen werden. Zu den literarischen Leckerbissen gibt es ein Sonntagsfrühstück für die Besucher.

Das erste Literaturfrühstück 2021 widmet sich dem deutschen Autor und Nobelpreisträger Heinrich Böll. Der politisch engagierte Böll (1917–1985) war einer der meistgelesenen und einflussreichsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. 1972 wurde er mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Einige seiner bekanntesten Werke wurden verfilmt, darunter „Ansichten eines Clowns“ und „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.

Eintritt zum Literaturfrühstück kostet 20 Euro

Der Eintritt zum Literaturfrühstück kostet 20 Euro, die Lesung allein 15 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Besucherzahl ist limitiert, zudem müssen die Besucher doppelt geimpft, genesen oder in den zurückliegenden 24 Stunden negativ getestet worden sein. Bis zum Platz gilt eine Maskenpflicht. Mindestabstände sind einzuhalten.

Von Carina Bahl