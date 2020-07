Isernhagen F.B

Mit „Eine Hommage an Astor Piazzolla“ eröffnet das Devion Duo am Donnerstag, 30. Juli, die neue Saison der Veranstaltungsreihe NachtKaffee im KulturKaffee Rautenkranz. Los geht es um 19 Uhr an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B.

Kulturreihe in Isernhagen beginnt mit Hommage an Piazzolla

Eigentlich hatten die Gastgeber Karin und Stefan Rautenkranz ihren persönlichen Kultur-Sommer eine Nummer größer geplant. Doch wegen der Corona-Beschränkungen ist daraus nun die Neuauflage des NachtKaffees geworden – mit einer begrenzten Anzahl von Sitzplätzen, reichlich Abstand zwischen den Besuchern. Es gibt keine Pausen während der Auftritte. Auf der Speisekarte für alle Kulturhungrigen steht vom 30. Juli. bis 27. August trotzdem – oder gerade deshalb – ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Anzeige

Und das beginnt am Donnerstag, 30. Juli genau mit einer Neuauflage des Konzertes, nach dem das KulturKaffee am 13. März coronabedingt schließen musste: einer Hommage des Devion Duos an den unvergessenen argentinischen Bandeon-Spieler und Komponisten Astor Pantaleón Piazzolla. Er gilt als Begründer des Tango Nuevo, einer Weiterentwicklung des traditionellen Tango Argentino. Und so wundert es nicht, dass die Violinistin Elisabeth Gebhardt und der Akkordeonspieler Nemanja Lukic gerade mit jenen mitreißenden Tango-Stücken aufwarten werden.

Weitere NP+ Artikel

Der Vorverkauf hat begonnen

Die beiden Musiker sind Stipendiaten des Programmes Yehudi Menuhin Live Music Now und wurden im Studienjahr 2013/14 von der Region Hannover gefördert. Auftritte gab es durch Kooperationen mit Klassik in der Klinik, Klassik in der Altstadt, Klassik in der Altstadt on tour, der Stiftung Niedersachsen und dem Musikland Niedersachsen. Beide traten gemeinsam für die Mozart Gesellschaft Hildesheim mit dem Kammerorchester il gioco col suono auf. Im Juli 2015 waren sie als Stipendiaten der Festival-Akademie bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker zu hören.

Wer sich vorab einen akustischen Eindruck verschaffen will, findet Hörproben auf der Internetseite www.devionduo.de/media . Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegengenommen. Einlass ist ab 18 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen.

Das sind die weiteren Termine der Reihe NachtKaffee Der zweite NachtKaffee-Abend gehört am Donnerstag, 6. August, dem Zauber-Salon Isernhagen. Am Donnerstag, 13. August, ist das Johannes-Keller-Jazz-Duo zu Gast. Henning Pertiet bringt am Donnerstag, 20. August, Boogie-Woogie-Klänge ins KulturKaffee. Und am Donnerstag, 27. August, präsentiert das Duo Panama Red Weltmusik von Blues über Gipsy bis hin zu Rock und Klezmer.

Von Sandra Köhler