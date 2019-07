Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. ist brechend voll. Es hat sich wohl mittlerweile herumgesprochen, dass der in Deutschland lebende französische Sänger Philippe Huguet ein brillanter Interpret der Chanson-Legende Jaques Brel ist. Zudem dürfte Huguet vielen Stammgästen noch in bester Erinne...