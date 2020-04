Krippe, Kindergarten, Hort: So plant die Gemeinde

Isernhagen

Die Gemeinde denkt für das neue Kindergartenjahr über Zwischenlösungen nach, sollten die beiden neuen Kitas wegen der Corona-Krise nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Klar ist: Bei den Hortplätzen klaffen Angebot und Nachfrage weiterhin auseinander.

Was sind die aktuellen Zahlen wert?

Selbst für Silvia Voltmer, Amtsleiterin für Jugend, Bildung und Sport, gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, ob das Angebot der Gemeinde im Kita-Bereich ausreichen wird, um allen Wünschen gerecht zu werden. Ihre erste Aussage bestätigt die Einschätzung von Anfang März: „Bei den Kindergarten- und Krippenplätzen scheint es diesmal zu passen.“ Doch sogleich folgt die Einschränkung: „Das sind die Zahlen auf dem Papier. Aber leider haben wir mehrere Unbekannte.“

Anzeige

Eine übliche ist dabei die Frage, wie viele Plätze in den Kitas eigentlich frei werden. Das hängt an den Fristen, bis zu denen sich Eltern von Kann- und Flexi-Kindern entscheiden können, ob ihre Kinder noch in diesem oder doch erst im nächsten Jahr in die Schule gehen sollen. Allein 40 Flexi-Kinder gibt es in Isernhagen. In anderen Jahren entschieden sich durchschnittlich etwa 60 Prozent der Eltern für die frühere Einschulung. Ob die Quote diesmal ähnlich ausfallen wird, weiß niemand.

Weitere NP+ Artikel

Corona-Krise beeinträchtigt den Kita-Bau

Eine andere Unbekannte, und das ist neu, sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Baugewerbe. In Altwarmbüchen lässt die Gemeinde die Kita Birkenwäldchen für 75 Kindergarten- und 30 Krippenkinder errichten, die sie selbst betreiben wird. Für weitere 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze wird die Alte Schule in F.B. umgebaut. Ein freier Träger – den Namen will die Gemeinde noch bekannt geben – ist mittlerweile gefunden.

Bei den „Zahlen auf dem Papier“ sind diese Plätze bereits mitgerechnet, doch vergeben kann die Gemeinde sie noch nicht. „Welchen Termin sollten wir denn auch den Eltern nennen?“, fragt Voltmer. Bislang sei noch überhaupt nicht abzusehen, ob die avisierten Starttermine – 1. August für F.B., 1. November für die Kita Birkenwäldchen – zu halten sind. Auf beiden Baustellen komme es wegen der Corona-Krise zu Verzögerungen. Teils fehlten den Baufirmen Mitarbeiter, teils werde Material nicht termingerecht geliefert.

Können Baufirmen Verzögerungen aufholen?

Im Birkenwäldchen soll nach den Rohbauarbeiten der Zimmerer ab der ersten Maiwoche die Holzrahmenwände aufstellen. Die Fundamentplatte ist vorbereitet. Zu verschiedenen Gewerken laufen noch die Ausschreibungen. In der Kita in F.B. sind laut Gemeindesprecherin Svenja Theunert die Fenster und Außentüren im Neubau eingebaut. Die Estrich- und Putzarbeiten sollen diese Woche abgeschlossen werden, dann beginnen die Maler und Fliesenleger. Schwierigkeiten gebe es im Gewerk Heizung, Lüftung, Sanitär, da die Baustelle krankheitsbedingt nicht besetzt sei, hieß es aus dem Rathaus.

Unter solchen Vorzeichen lässt sich schlecht planen. „Wir wissen nicht, ob die Firmen das aufholen. Das wissen die Firmen selbst nicht“, sagt Voltmer. Sie will mit ihren Kollegen jetzt noch etwas abwarten. Spätestens Mitte Mai dürfte dann klarer sein, ob die Baustellen weiterhin dem Zeitplan hinterherhinken.

Plan B: Kindergarten in Klassenräumen

Ist das der Fall, muss Plan B her: „Dafür denken wir über Übergangslösungen nach“, sagt Voltmer. Vorausgesetzt, das neue Campusgebäude wird pünktlich übergeben, sodass das Gymnasium und die IGS über zusätzlichen Platz verfügen, könnten Kindergartenkinder vorübergehend in Klassenzimmern im Schulzentrum betreut werden. Gleiches ist für den Jugendtreff Altwarmbüchen denkbar, der ebenfalls im Neubau am Helleweg einzieht.

Laut Voltmer beziehen sich die Überlegungen auf zwei Kindergartengruppen, auf jeden Fall in Altwarmbüchen, denkbar sei ein Start zum 1. September. Für Krippenkinder sei so eine Übergangslösung ohne Chance auf echte Eingewöhnung hingegen nicht angedacht. „Bei ganz großem Druck haben wir ja noch die Kindertagespflege.“

53 Hortplätze fehlen, die VHS soll helfen

Großer Druck, das ist das Stichwort für den Hortbereich. „Da sieht es nicht gut aus“, räumt Voltmer ein. Zuletzt standen 77 Namen auf der Warteliste für einen Hortplatz: 45 in Altwarmbüchen, 19 in Kirchhorst, zwölf in Neuwarmbüchen und ein Kind aus H.B. Allerdings wollen 24 Eltern die angebotenen Hortplätze für ihre Kinder doch nicht in Anspruch nehmen. Diese werden im Mai neu vergeben, sodass sich das Defizit auf 53 Plätze belaufen wird.

Abfedern will die Gemeinde dies mithilfe der Hausaufgabenbetreuung der Volkshochschule ( VHS). Geplant sind Gruppen für Altwarmbüchen, Kirchhorst und Neuwarmbüchen – vorausgesetzt, die VHS hat das Personal. Dabei ist allerdings auch zu bedenken, dass der Wunsch nach einem Hortplatz nicht unbedingt mit messbarem Bedarf gleichzusetzen ist. „Eltern mit großem Bedarf sind versorgt, andere bekommen jetzt noch ihren Hortplatz. Und manch einer hat bei der Bedarfsbewertung null Punkte bekommen“, sagt Voltmer.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Frank Walter