Kirchhorst

Susanne und Rolf Kramski sitzen in ihrer leeren Gaststätte auf dem Vereinsgelände des Steller Sportvereins (SSV) in Kirchhorst – ein eher seltener Anblick. Denn das Ehepaar weiß inzwischen genau, was es tun muss, um den Laden voll zu bekommen. Im Juli 2020 hatten sie Igor Pantic als Pächter abgelöst. Mitten in der Pandemie einen Neustart hinzulegen kostet Kraft und braucht Kreativität. Aber die beiden haben es geschafft und dafür schon viel Lob von den Vereinsmitgliedern und anderen Gästen erhalten, erzählen sie. „Die Leute danken es uns“, sagt Rolf Kramski.

Im Zweifelsfall wird auch mitten in der Nacht gekocht

„Es geht keiner hungrig nach Hause“: Das ist das Motto der Kramskis. Die Portionen müssten großzügig sein, aber nicht zu teuer. „Die meisten könnten zwei Tage davon essen“, sagt Rolf Kramski scherzhaft. Er ist für die Küche zuständig und bereitet meist Hausmannskost und Klassiker zu. Seine Frau übernimmt die Bedienung. Gelernte Gastronomen sind sie nicht. Das stört aber niemanden. Erst recht nicht, weil beide Flexibilität beweisen. „Wir schmeißen hier keinen raus“, sagt Susanne Kramski. Es sei bei ihnen nicht unüblich, auch nach Mitternacht noch etwas für die Gäste zu kochen, fügt Rolf Kramski hinzu.

Von Anfang an hatten die beiden einen Heimvorteil. Vor 23 Jahren hatten sie schon einmal die Vereinsgaststätte übernommen – allerdings nur für kurze Zeit, vereinsintern gab es damals Unstimmigkeiten über den Betrieb der Gaststätte. Seit mehr als 30 Jahren spielt Rolf Kramski zudem beim SSV Fußball. Als der Pächter der Gaststätte im vergangenen Jahr gekündigt hatte, drängten ihn seine Teamkollegen zurück hinter den Tresen.

Susanne und Rolf Kramski bei der Übernahme der Clubgaststätte des SSV Kirchhorst 2020. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Man muss die Sportler mögen, und die Sportler müssen auch uns mögen.“ Das sollte laut Rolf Kramski das Credo für jeden Vereinswirt sein. Die große Eröffnungsfeier ist den beiden in bester Erinnerung geblieben. Als im Sommer 2020 die Corona-Pandemie kurzzeitig nicht mehr das Problem war, kamen 150 Gäste aus allen Mannschaften des Vereins mit Geschenken, gefeiert wurde bis in die Morgenstunden. „Da liefen mir die Tränen“, sagt Susanne Kramski.

Die beiden arbeiten derweil nicht nur in der Gaststätte, sie wohnen auch direkt darüber. „Viel Freizeit haben wir nicht“, gesteht Susanne Kramski. Sieben Tage die Woche seien sie vor Ort. Nach dem Training der verschiedenen Mannschaften und den Spielen bewirten sie die Sportler – und auch sonst immer, wenn die Nachfrage da ist. Die Pflege der Gartenanlage auf dem Vereinsgelände übernehmen sie ebenfalls. Und auch die Terrasse des Vereinsheims haben sie liebevoll hergerichtet.

Von Anfang an hat die Corona-Pandemie die Kramskis begleitet. „Trotz der Pandemie hatten wir viel zu tun“, sagt Susanne Kramski. Damit die Gaststätte überlebt, boten die Kramskis einen Abholservice an. „Das wurde richtig gut angenommen.“ Sie sind dankbar für die Unterstützung des Vereins und der Mitglieder.

Schlittschuhbahn für den Winter: Wirtspaar sucht Sponsoren

Jetzt haben beide eine neue Idee: eine Schlittschuhbahn, möglichst aus Hartkunststoffplatten auf einem Tennisplatz. Aufgrund der hohen Kosten eines solchen Vorhabens sucht das Ehepaar derzeit noch Sponsoren. Dass so ein Angebot super für die Kirchhorster wäre, da sind sie sich sicher. „Und wenn alle zufrieden sind, sind wir auch zufrieden.“

Verein: SSV KirchhorstBetreiber: Susanne und Rolf Kramski Kontakt: Telefon (01 76) 34 71 68 48 / Krümpelweg 2, 30916 IsernhagenÖffnungszeiten: Rund um die Trainingszeiten und auf NachfrageSitzplätze: 50Empfehlung des Hauses: Sportlerbrot (Brot, Schnitzel, Spiegelei, Gurken, Zwiebeln)

Von Max Baumgart