Isernhagen F.B

Die Musikschule Isernhagen & Burgwedel lädt für Sonntag, 10. November, wieder zu einer Matinée ein. Im Saal an der Hauptstraße 68 spielt Roland Baumgarte ab 11.30 Uhr auf auf seinem Cello. Unterstützt wird er von einem Cello-Quartett mit Susanne Fiedler, Maria Franke, Renate Kutta-Klar und Albrecht Pöhl. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Marin Marais.

Baumgarte spielt als Cellist verschiedene Stilepochen

Baumgarte absolvierte sein Violoncello-Studium an der Musikhochschule Hannover, wo er bei Horst Beckedorf zum Instrumental-Lehrer und Orchestermusiker ausgebildet wurde. Schon früh entwickelte er eine Vorliebe für Ensemblearbeit. Bie heute betätigt er sich auch als Chor- und Orchester-Dirigent. Derzeit ist er im Raum Hannover an der Musikschule Isernhagen & Burgwedel sowie an der Musikschule Wedemark als Lehrer tätig und leitet den Chor der St.-Marien-Gemeinde Isernhagen sowie die Ricklinger Kantorei. Als Cellist spielt er in Formationen verschiedenster Stilepochen von Barock bis Jazz.

Eintrittskarten für die nummerierten Plätze sind zum Preis von 10 Euro sowie ermäßigt für 5 Euro noch am Freitag von 9 bis 13 Uhr im Büro der Musikschule erhältlich. Zudem können sie telefonisch unter (05139) 4088 und per E-Mail an musikschuleisernhagenburgwedel@t-online.de vorbestellt werden.

Von Lisa Otto