Kommunalpolitische Tage beginnen im Rathaus

Die Achtklässler des Gymnasiums Isernhagen wollen ganz genau wissen, wie Politik vor Ort funktioniert: Braucht man besondere Fähigkeiten, um Kommunalpolitiker zu werden? Muss man Politik studieren? Wie können Jugendliche politisch aktiv werden? Welche Themen sind momentan am wichtigsten in Isernhagen? Was sind Ihre politischen Ziele? Und wenn eine Antwort ihre Frage noch nicht ausreichend beantwortet, haken sie nach.

Zur Galerie Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik? Achtklässler des Gymnasiums Isernhagen haben sich eingehend mit dieser Frage befasst. Dabei ist auch eine Ausstellung im Rathaus herausgekommen.

Claus Hogrefe ist Mitglied der FDP und stellvertretender Ortsbürgermeister in Isernhagen H.B. Ihm macht es Spaß, sich mit den wissbegierigen Schülern auszutauschen. Hogrefe findet es wichtig, dass Jugendliche politisch interessiert sind, da die Kommunalpolitik junge Menschen brauche, die sich engagieren möchten. Er beantwortet gern die Fragen der Gymnasiasten, die seit Beginn der achten Klasse Politikunterricht haben, denn er weiß: „Jeder fängt mal klein an“. Und deswegen ist der Politiker auch gern ein Teil der kommunalpolitischen Tage, die am Dienstag wieder im Rathaus der Gemeinde begonnen haben.

Zu ihren kommunalpolitischen Tage verbringen alle vier Klassen des achten Jahrgangs einen Vormittag im Rathaus der Gemeinde. Die Projekttage bieten den Schülern die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit der Gemeindeverwaltung zu erlangen. Dabei besuchen sie in Kleingruppen zum Beispiel die Abteilungen für Vollstreckung sowie für Ausbildung und Praktikum, aber auch die Jugendpflege. Im Anschluss können sie mit Vertretern der Ratsfraktionen ins Gespräch kommen. Dazu verteilen sie sich an den Tischen im Ratssaal und haben dann jeweils eine Viertelstunde Zeit, den Kommunalpolitikern ihre Fragen zu stellen. Danach wird gewechselt.

Achtklässler haben eine Ausstellung vorbereitet

Die kommunalpolitischen Tage in Isernhagen gibt es bereits seit 15 Jahren. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Ausstellung, die die Achtklässler im Rathaus zeigen. Sie hatten in Gruppen Plakate vorbereitet, die mit ihren Worten verschiedene Aspekte der Kommunalpolitik erläutern. Hannah und Hanna hatten sich beispielsweise mit dem Neubau eines Hallenbads in Altwarmbüchen auseinandergesetzt. Die beiden finden dieses aktuelle kommunalpolitische Thema „sehr interessant“. Doch das war für Hanna nur ein Punkt: „Es hat auch Spaß gemacht, kreativ sein zu können“. Eine andere Schülergruppe hat beispielsweise Argumente für und gegen ein Jugendparlament in Isernhagen aufgelistet.

Die Plakate des achten Jahrgangs rund um das Thema Kommunalpolitik in der Gemeinde Isernhagen können in dieser Wochen noch am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr im ersten Obergeschoss des Rathauses an der Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen angeschaut werden.

Von Elsa Scholz