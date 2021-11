Isernhagen

Der Kulturtresen startete als Erfolgsmodell: Mit den kleinen Konzerten in der Grundschule füllten die Ehrenamtlichen eine kulturelle Lücke in Altwarmbüchen. Kein Wunder, dass das Konzept aufging und sich schnell ein großes Stammpublikum fand. Auch die Künstler waren mit dem Hutspenden-Konzept zufrieden. Das finanzielle Risiko war gering.

Verein Kulturtresen hat sich übernommen

Doch ganz offenbar hat sich der Verein mit den anderen Veranstaltungen deutlich übernommen. Immer größer, immer mehr – diese Devise des Vorsitzenden Heiko Weichert war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das Moorfest über drei Tage mit mehreren Bühnen war eine schöne Sache – aber hatte bereits eine Dimension, die ehrenamtlich nicht zu stemmen war. Das machten die Abrechnungsprobleme mehr als deutlich. Warum es neben Altwarmbüchen auch noch einen Weihnachtsmarkt in Gehrden und letztlich das große Jacobi-Festival im Sommer brauchte, ist nicht nachvollziehbar. Erst recht, wenn in Corona-Zeiten die Kasse doch eh schon leer war.

Wo war die Kontrollinstanz?

Finanzierungen rein im Vertrauen auf Fördertöpfe zu planen ist fahrlässig. Man fragt sich aber auch, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Warum hat der restliche Vorstand nicht eingegriffen? Wo war die Kontrollinstanz für Weichert, der immensen persönlichen Einsatz für den Verein geleistet, sich aber offenbar verzettelt hat? Sollte es fehlende Transparenz bezüglich der Finanzen und Alleingänge des Vorsitzenden gegeben haben, hätte man spätestens nach dem Moorfest 2019 Konsequenzen ziehen und die Probleme öffentlich machen müssen – ein Großprojekt wie die Jacobi-Bühne hätte es gar nicht geben dürfen. Es war jetzt höchste Zeit, um die Reißleine zu ziehen. Und das ist schade. Denn im Kleinen war der Kulturtresen ein echter Gewinn für Isernhagen. Jetzt sind es die Künstler, die leer ausgehen, nachdem sie dem Verein vertraut haben. Und denen hat Corona schon genug zugesetzt.

Von Carina Bahl