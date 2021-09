Selten war eine Bürgermeisterwahl in Isernhagen so spannend und unvorhersehbar wie in diesem Jahr. SPD-Kandidat Philipp Neessen ist CDU-Kandidat Tim Mithöfer dicht auf den Fersen. Bei der Stichwahl in zwei Wochen ist jetzt alles möglich, meint HAZ-Redakteurin Carina Bahl.