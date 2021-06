Isernhagen

Man muss Hallenbad-Chef Stefan Otte Respekt dafür zollen, mit welchem Einsatz er im Corona-Lockdown die Vermietung des Beckens, das Training der systemrelevanten DLRG und der Leistungssportler vorangetrieben hat, um das Bad finanziell über Wasser zu halten. Dafür bekam er zurecht überregionale Aufmerksamkeit. Und auch sein Ansinnen, jetzt vielen Nichtschwimmern zum Seepferdchen zu verhelfen, ist aller Ehren wert.

Es ist nicht irgendein Schwimmbad

Aber das Hallenbad Isernhagen ist eben nicht irgendein Schwimmbad mit rein wirtschaftlichen Interessen. Das kleine Bad wurde 2003 nicht zuletzt vom heutigen Schwimmclub vor der Schließung gerettet. Seitdem haben der SC und Eckhard Bade mit viel Einsatz und Hartnäckigkeit das Bad erhalten – für die Schulen, für die Vereine in Isernhagen. Dem SC jetzt rund die Hälfte seiner Schwimmzeiten kürzen zu wollen, ist das falsche Signal. Denn wer ein Seepferdchen hat, ist kein sicherer Schwimmer – dafür braucht es weiteres Training. Und für dieses Training braucht es passende Hallenbadzeiten.

Reden – am besten ohne Anwälte

Doch das Kernproblem scheint ein ganz anderes zu sein: Bis jetzt saßen 150 SC-Kinder und zig Nichtschwimmer auf dem Trockenen. Und das nur, weil zwei Erwachsene nicht miteinander reden. Sturheit bringt keinen weiter. Ob Hallenzeiten aus alten Verträgen, wenn es sie tatsächlich gibt, wirklich nicht verhandelbar sind, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob das kleine Bad wirklich so viele Nichtschwimmerkurse anbieten muss, dass der SC derart beschnitten wird. Alle Beteiligten sollten jetzt schnell über ihren Schatten springen und eine Einigung hinbekommen, wenn sie tatsächlich das Wohl der Kinder im Blick haben. Und das am besten ohne Anwälte. Denn nach dem Lockdown, in dem viele Kinder nicht schwimmen lernen konnten oder dies gar verlernt haben, gilt: Jeder Tag zählt.

Von Carina Bahl