Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, dazu Körperverletzung und Beleidigung: Die Anklage vor dem Amtsgericht Burgwedel war lang. Doch am Ende verurteilte Richter Michael Siebrecht einen 21-Jährigen nun wegen dessen Verhalten bei einer Polizeikontrolle in Altwarmbüchen nur wegen der Körperverletzung – zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 10 Euro. Möglicherweise hatten auch die Ordnungshüter ihren Teil zur Eskalation beigetragen.

Polizeikontrolle in Eiseskälte

Der Vorwurf der Anklage: Der 21-Jährige soll bei einer Verkehrskontrolle Mitte Januar einen Polizeianwärter an dessen Zopf gerissen und ihn verletzt haben. Der künftige Beamte erlitt unter anderem eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma. Zudem soll der Angeklagte den Polizisten als „Kanaken“ bezeichnet haben.

Ausgangspunkt für die Kontrolle war eine abendliche Streifenfahrt gewesen: An der Heinrich-Heller-Schule hatten Polizisten mehrere Personen überprüfen wollen. Der 21-Jährige soll davongefahren sein, die Polizei stoppte seinen Wagen auf der Hannoverschen Straße.

Doch die Kontrolle verlief offenbar alles andere als üblich: Ewig habe er in der Kälte auf offener Straße ausharren müssen, berichtete der Angeklagte. Auch der als Zeuge geladene Polizeianwärter erinnerte sich daran, dass die ganze Aktion lange gedauert habe. „Das lag aber auch daran, dass der Angeklagte unkooperativ war.“ Dieser hingegen sagte aus, dass die Polizisten kaum mit ihm geredet hätten. „Ich habe alles gemacht, was sie von mir wollten“, behauptete er.

Hund hindert Beamte an der Durchsuchung

Sie hätten den Angeklagten durchsucht und augenscheinlich den Stummel eines Joints bei ihm gefunden, gab der Zeuge zu Protokoll. „Die haben mich überall angefasst. Dann sollte ich mich auf offener Straße ausziehen“, sagte der Angeklagte – Jacke, Pullover und Schuhe. Weil ihm so kalt gewesen sei, habe er darum gebeten, sich ins Auto setzen zu dürfen – vergeblich, denn auch dieses wollte die Polizei durchsuchen. Doch da gab es ein Problem: Ein Labrador-Rottweiler-Mischling saß im Kofferraum, die Polizisten trauten sich nicht an den Hund heran.

Unglücklich verheddert oder an den Haaren gezogen?

Während die Beamten berieten, was nun zu tun sei, versuchte der Angeklagte offenbar wiederholt, sich dem Auto zu nähern – weil der Hund winselte, wie er vor Gericht erklärte. An der Beifahrertür angekommen, packte ihn ein Beamter am Oberarm, ein anderer versuchte, ihn rücklings übers Bein zu werfen. Da habe er um sich gegriffen, den Zopf des Polizeianwärters erwischt und sich mit dem Daumen darin verhakt, sagte der Angeklagte aus. Laut des Polizeianwärters habe der 21-Jährige den Zopf jedoch auch noch festgehalten, nachdem beide zu Boden gegangen waren. Erst nach mehrmaliger Aufforderung habe der Angeklagte losgelassen.

„Ich war aufgrund fehlender Erfahrung auch ein bisschen überfordert“, räumte der Polizeianwärter ein. Doch er war ja nicht allein: Gleich sechs Polizisten fixierten den Angeklagtes schließlich am Boden. Dieser erlitt eine Platzwunde am Ohr, doch auch der Polizeianwärter wurde verletzt.

Angesichts der Schilderungen äußerte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Hätten die Polizisten jedoch nicht rechtmäßig gehandelt, so könne auch nicht der Tatbestand des Widerstands beziehungsweise des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erfüllt sein. Auch der Vorwurf der Beleidigung war schnell vom Tisch. Der Angeklagte hatte wohl, nachdem er fixiert und an den Händen gefesselt worden war, von einem „Kanaken-Verhalten“ gesprochen, aber niemanden Bestimmtes gemeint.

Richter: Angeklagter hat „Ungemach“ erleben müssen

Richter Siebrecht sah es jedoch als erwiesen an, dass der Angeklagte den Polizeianwärter absichtlich an den Haaren gezogen hatte. In seinem Urteil berücksichtigte er, dass der Angeklagte vor Ort bereits die Quittung für sein Verhalten bekommen habe: Er habe „ein Ungemach“ erleben müssen, doch sich auch selbst zum Ärgernis gemacht. „Es wäre an Ihnen gewesen, in dieser Situation zu kooperieren.“

Der Angeklagte hingegen fühlte sich durch die Polizisten ungerecht behandelt: „Ich hatte wirklich Angst vor denen.“ Während der Kontrolle habe er versucht, unabhängige Zeugen für das Geschehen zu finden. Doch da sei niemand gewesen.

Von Alina Stillahn