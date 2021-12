Kirchhorst

Das Mitmachtheater Lili und Claudius ist mit dem Stück „Licht an, Licht aus, woher kommt die Energie?“ zu Gast in der Sporthalle der Grundschule Drei Eichen in Kirchhorst gewesen. 118 Erst- und Zweitklässler – auch vom zweiten Standort in Neuwarmbüchen – verfolgten am Freitag coronabedingt mit Mund- und Nasen-Schutz und getrennt nach Klassen mit großer Begeisterung Theaterstück – und halfen den beiden, Strom zu erzeugen.

Das ist die Lösung: Lili und Claudius zeigen dem Publikum ein Windrad, mit dem sich Strom herstellen lässt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Wie bringt Lili ihre Leselampe zum Leuchten?

In dem Stück verbringen Lili und Claudius einige Tage im Wald. Lili möchte auch im Urlaub abends lesen. Aber wie, ohne Strom? Gemeinsam mit den selbst ernannten „Naturonauten“ machten sich die Jungen und Mädchen der Grundschule Drei Eichen auf die Suche nach Elektrizität für die Nachttischlampe.

Beim Tauziehen wurde ordentlich Energie freigesetzt, durch Händereiben Wärme erzeugt, aber die Lampe leuchtete nicht. “Wir brauchen einen Elektronenanschubser“, fand Lili die Lösung in ihrem Energie-Schlau-Buch. Äußerst anstrengend, aber praktikabel: Ein Fahrraddynamo brachte das Licht zum Leuchten. Einfacher ist es da mit Windenergie, wie sich zum Schluss herausstellte.

Lesen Sie auch Bürgerstiftung Isernhagen finanziert Grundschule Drei Eichen ein Projekt

Ganz nebenbei lernten die Kinder, was Energie und Strom ist – und auch, wie sich Strom umweltfreundlich herstellen lässt.

„Die Kinder hatten viel Spaß. Es ist ein gutes Programm, um spielerisch zu vermitteln, wo Strom herkommt, wo er hingeht und was das mit Klimaschutz zu tun hat“, sagte Schulleiter Egbert Bortfeldt.

Unterstützt wird das Mitmachtheater von der Klimaschutzagentur Hannover sowie von der Gemeinde Isernhagen mit dem Programm „Mitgedacht & Mitgemacht“, um die Themen Energiesparen und Klimaschutz an Schulen und in Kindergärten voranzutreiben. Im Corona-Jahr mussten viele Aktionen des Programms ausfallen – nicht zuletzt, weil Schulen und Kitas geschlossen hatten. Dass die jungen Isernhagener aber immer noch wissen, wie das geht mit dem Klimaschutz, das bewiesen die begeisterten Kinder am Freitag in Kirchhorst.

Von Katerina Jarolim-Vormeier