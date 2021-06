Isernhagen K.B

Für Anneke Dusche war es eine Premiere, und von der Resonanz ist sie begeistert: „Das ist so super, wie uns alle unterstützt haben!“ Dem Aufruf der Junglandwirtin in dieser Zeitung, gemeinsam Kitze vor dem Mähtod zu retten, waren mehr als zwei Dutzend Freiwillige gefolgt. Diese waren teilweise extra aus der Wedemark oder Engensen nach Isernhagen K.B. gefahren, Unterstützung kam zudem von örtlichen Jägern. Und es soll nicht die letzte derartige Aktion bleiben.

Alle paar Meter flattert Toilettenpapier im Wind

Hunderte kleiner weißer Fähnchen flatterten am Sonntagabend auf zwei riesigen Wiesen in K.B. im Wind. Im Abstand von fünf bis zehn Metern hingen die Streifen auf den Flächen beiderseits der Kreisstraße 114 in Richtung Altwarmbüchen. Befestigt an hüfthohen Grasbüscheln hatten sie die freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich für diese Aktion zuvor mit Toilettenpapierrollen ausgestattet hatten. „Das sind wohl noch welche aus der Corona-Hamsterzeit“, scherzte eine Isernhagenerin.

Dabei hatte die Aktion einen ernsten Hintergrund: Die beiden saftig grünen Wiesen sollten am nächsten Tag kurz nach Sonnenaufgang gemäht werden. Doch bevor der Traktor mit seinem Mähwerk anrückte, wollten die Eigentümer der 15 Hektar großen Wiesen sicher gehen, dass sich im Gras nicht neu geborene Rehkitze versteckten – für die die scharfen Messer den sicheren Tod bedeutet hätten.

„Und dann holen sie die Jungen heute Nacht raus“

Die Tiere seien oft nur so groß wie zwei Hände. „Man übersieht sie sogar, wenn man ganz in ihrer Nähe ist“, sagt Anneke Dusche. Deshalb sollten die Freiwilligen beim Abschreiten der weitläufigen Wiesen nicht nur nach am Boden liegenden Rehkitzen Ausschau halten, sondern auch die Toilettenpapier-Fähnchen anbringen. Die Ricken seien jetzt irgendwo außerhalb der Wiesen und bekämen mit, dass die Kitzretter da seien, erläuterte Annekes Vater Henning Dusche den Helfern. „Wenn sie zurückkommen, sehen sie die flatternden Bänder und merken: ,hier stimmt was nicht‘. Und dann holen sie die Jungen heute Nacht raus.“ Rechtzeitig, bevor die Wiesen am nächsten Morgen gemäht werden sollten.

Alle paar Meter baumeln Toilettenpapierstreifen an Grasbüscheln. Quelle: privat

Nach der Toilettenpapier-Aktion wurden noch am Abend noch acht Wildschreckgeräte aufgestellt, die mit Akustik- und Lichtsignalen nachts Unruhe verbreiteten. Nach einer kurzen Nacht ließen die Dusches dann zur Sicherheit sogar noch eine Drohne samt Wärmebildkamera über den Wiesen kreisen – morgens um 5 Uhr, weil die Technik Temperaturunterschiede benötigt, um Kitze zu erkennen“, wie Anneke Dusche erläutert. Kein Rehkitz war auf den Bildern zu erkennen. Als letzte Sicherheit ist das Mähwerk mit einem akustischen Wildretter ausgestattet, wie sie der Hegering Landwirten schon 2017 angeboten hatte. Die Geräte senden in Fahrtrichtung des Traktors besonders laute und schrille Signaltöne aus, die den Tieren Gefahr signalisieren

Weitere Freiwillige können sich gern melden

„Unser Ziel ist es, alle Kitze zu finden und kein Tier mehr zu verletzen“, sagt Anneke Dusche zur Motivation hinter dem großen Aufwand, den die Landwirtfamilie aus K.B. mittlerweile betreibt. Und das soll auch noch die nächsten Wochen so bleiben. Ehe Heu für Pferdefutter geschnitten wird, soll es weitere Spaziergänge durch die Wiesen geben.

Anneke Dusche hat mittlerweile eine lange Telefonliste mit freiwilligen Rehrettern verfasst, auch eine Whatsapp-Gruppe hat sie schon gegründet. Weitere Interessierte sind ihr per Anruf unter Telefon (0157) 31304528 aber stets willkommen. Denn Landwirte benötigen verlässlich trockenes Wetter für die Heuernte, „und deshalb konnte ich unseren Helfern erst kurzfristig am Sonntagmittag Bescheid geben“, sagt sie. Dass trotz des kurzen Vorlaufs dann abends tatsächlich so viele Freiwillige erschienen seien, habe sie „super zufrieden“ gemacht.

Von Frank Walter