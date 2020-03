Kinderbetreuung: Kita-Plätze reichen wohl aus – beim Hort wird es aber eng

Isernhagen

Für eine konkrete Aussage, ob die Krippen- und Kindergartenplätze in Isernhagen zum neuen Kita-Jahr wirklich ausreichen werden, ist es noch zu früh. Doch für eine erste Einschätzung reicht Amtsleiterin Silvia Voltmer die Datenbasis bereits – und ihr Blick darauf dürfte viele Isernhagener Eltern beruhigen: „Rein statistisch gesehen sieht es gut aus. Nach aktueller Einschätzung bekommt jeder, der einen Platz für sein Kind haben möchte, auch einen.“

Kita-Plätze: Es sieht gut aus, noch gibt es aber Fragezeichen

Im November 2019 hatte das noch ganz anders ausgesehen. Zu diesem Zeitpunkt fehlten gemeindeweit im Kindergarten-Bereich 50 Plätze, für alle bestand ein Rechtsanspruch. Hinzu kamen 25 Plätze für Krippenkinder – wobei neun dieser Kinder 2019 nicht mehr ihren ersten Geburtstag feierten, ab dem ein Rechtsanspruch besteht. „Diesmal sieht es besser aus“, äußert sich Voltmer mit Blick auf das am 1. August beginnende Kindergartenjahr zuversichtlich.

Noch gibt es jedoch einige Fragezeichen. So steht noch nicht fest, wie viele Plätze in den Kitas eigentlich frei werden. Das liegt an den Fristen, bis zu denen sich Eltern von Kann- und Flexi-Kindern äußern müssen, ob ihre Kinder schon an eine Grundschule wechseln sollen oder nicht. Auch die Betreuungswünsche von Familien, die neu nach Isernhagen ziehen, müssen möglicherweise kurzfristig noch berücksichtigt werden. „Da kleckert erfahrungsgemäß noch etwas nach“, sagt Voltmer.

Gemeinde baut zwei neue Kitas

Dennoch: Aktuell sehe es gut aus, wobei aber allen Eltern klar sein müsse, dass es nicht immer die Wunsch-Kita im eigenen Ortsteil werde könne. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs reicht ein Betreuungsplatz im Gemeindegebiet. „Und wir haben auch viele Plätze bei Tageseltern“, fügt Voltmer hinzu.

Dass sich Angebot und Nachfrage im Vorschulkinder-Bereich offenbar annähern, hängt mit der Größe von Geburtenjahrgängen zusammen, aber auch mit den nachhaltigen Anstrengungen der Gemeinde, die Kapazitäten in den Kindertagesstätten aufzustocken. Nach Neubauten an der Kita Kunterbunt in N.B. und an der AWO-Kita am Helleweg in Altwarmbüchen gehen in den nächsten Monaten zwei weitere Einrichtungen an den Start.

Kita in F.B . liegt im Zeitplan, Kita Birkenwäldchen nicht

Mit der Alten Schule an der Hauptstraße 24 bekommt der Ortsteil Isernhagen F.B. sein erste eigene Kita. 25 Kindergarten- und 15 Krippenkinder sollen dort künftig betreut werden. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, konnte Voltmer nun den Mitglieder des Sozial- und Familienausschusses mitteilen. Zum 1. Juli soll die Einrichtung fertig sein, dann bleibt ein Monat für die Einrichtung. Noch im März soll die Entscheidung über den Träger der neuen Kita fallen.

Für die neue, deutlich größere Kita Birkenwäldchen in Altwarmbüchen wird die Gemeinde hingegen selbst die Trägerschaft übernehmen. Die Leitungsstelle ist ausgeschrieben, gute Bewerbungen seien eingegangen, berichtete Voltmer auf Nachfrage. Sie ist optimistisch, dass sich trotz des Erziehermangels auch das übrige Personal finden werde. Eine ganz neue Einrichtung konzeptionell mitzugestalten, das sei für viele Bewerber interessant.

Nicht halten lässt sich allerdings der ursprünglich geplante Starttermin. Im Fachausschuss sprach Voltmer von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“, dass die Kita Birkenwäldchen zum 1. November aufmachen könne – also drei Monate später als zunächst gehofft. Im Ortsrat hatte die Gemeinde dies zuletzt versehentlich falsch kommuniziert. Der Grund für die Verzögerung ist Voltmer zufolge bei der Baugenehmigung zu finden. Diese hatte fünfeinhalb Monate auf sich warten lassen.

Keine Doppelanmeldungen dank Onlineameldung

Eltern hatten ihre Kinder bis Ende Januar bei der Gemeinde für das neue Betreuungsjahr anmelden können. Dank des erstmals angewandten Onlineverfahrens gehören Doppelanmeldungen der Vergangenheit an, die Verwaltung konnte die Nachfrage per Knopfdruck ablesen. Aktuell werden die einzelnen Kindern in enger Abstimmung der Kita-Träger den einzelnen Einrichtungen zugewiesen. Ende März werden dann die Eltern per Zusage informiert. Wenig erfreulich könnte die Post dann für manche Eltern ausfallen, die Bedarf an einem Hortplatz angemeldet haben. Zwar entspanne sich die Lage auch in diesem Bereich, teilte Voltmer auf Nachfrage mit. „Aber leider nicht in Altwarmbüchen.“

