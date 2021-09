Altwarmbüchen

Den Fokus noch mehr auf die Stärken der Jungen und Mädchen zu richten – darin liegt die Grundidee des Konzepts Marte Meo, das die Kita St. Margarete der Caritas in Altwarmbüchen als erste Einrichtung in der Gemeinde Isernhagen im pädagogischen Alltag anwendet. Dafür erhielt das Team jetzt ein Zertifikat, mit dem ein längerer Prozess der Weiterbildung endet. Denn Marte Meo – entwickelt in den 1980erjahren von der Niederländerin Maria Aarts – begleitet die Entwicklung der Kinder unter anderem mit einer Videokamera oder eine Fotoapparat. Der Name des Programms stammt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt „aus eigener Kraft“.

Kita erfüllt Voraussetzungen für Marte-Meo-Zertifikat

Vor vier Jahren haben sich die ersten zwei Erzieherinnen der Kita zum sogenannten Marte-Meo-Practitioner ausbilden lassen. „Kürzlich erhielten die letzten unserer Kolleginnen ihr Zertifikat“, sagte Maren Fricke, Leiterin des Familienzentrums St. Margarete, bei der Enthüllung der Zertifizierungstafel. Mit Erzieherin Anna Hartmann als sogenannte Colleague Trainerin erfüllt das Familienzentrum St. Margarete die Voraussetzung zur Zertifizierung. Hartmann kann beispielsweise neue Kolleginnen ausbilden und mit der neuen Methode vertraut machen.

Anhand eines Krippenkindes, das lerne sich anzuziehen, erläuterte sie das Konzept: Weil es sich noch nicht verbal verständigen könne, begleite die Erzieherin das Kind sprachlich und erzähle wie Strümpfe, Hose und Pullover angezogen werden. Damit werde das Kind selbst gestärkt. Ein Video indes zeige den Eltern, was ihr Kind beherrsche und wo es möglicherweise noch bisschen Unterstützung brauche. „Was ein Kind wahrnimmt, dem geben wir so Worte“, sagte Hartmann.

Videos ergänzen Entwicklungsbegleitung

Die Videoaufnahmen helfen aber auch den pädagogischen Fachkräften bei der Wahrnehmung, sagte die Fachfrau. So habe eine Kollegin ein Video aufgenommen, bei dem ein Mädchen und eine Erzieherin zusammen puzzeln. Bei der anschließenden Analyse habe sich die Kollegin beschwert, dass das Mädchen beim Spiel nicht gelächelt habe. Doch die Aufnahme habe gezeigt, dass das Kind sehr wohl gelacht habe, nur die Erzieherin habe es nicht gesehen, weil sie selbst mit den Puzzleteilen beschäftigt gewesen sei. Als Rat gibt Hartmann: „Die Mitarbeiterin sollte das Mädchen anschauen und nicht mitpuzzeln, damit sie erfährt, was das Kind kann und braucht.“ Mit den Blicken baue die Erzieherin eine Beziehung auf und aktiviere ein Lächeln. Zudem könne das Kind erfahren, etwas allein geschafft zu haben – und das aus eigener Kraft.

Szenen aus dem Kita-Alltag, wie etwa Eingewöhnung von Kindern in der Einrichtung, nehmen die Erzieherinnen auf. Sie suchen positive Momente heraus. Dabei sollen die bereits vorhandenen Stärken erkannt und herausgearbeitet werden. „Wenn man sieht, dass man schon Stärken hat, macht das Mut, weitere Schritte zu gehen“, sagte Hartmann über die Marte-Meo-Methode. Nicht Arbeit am Modell, sondern Szenen aus dem eigenen Alltag sollen Kindern und Eltern helfen, „bereits vorhandene Ressourcen zu aktivieren“.

Von Katerina Jarolim-Vormeier