Kita St. Margarete in Altwarmbüchen bietet Familien Videochat an

Bindung und Beziehungsaufbau bestimmen eigentlich den Alltag in den drei Krippen- und fünf Kindergartengruppen des Familienzentrums St. Margarete in Altwarmbüchen. Wegen der Corona-Krise müssen aber die meisten der 170 Mädchen und Jungen, die in der Caritas-Einrichtung üblicherweise betreut werden, aktuell zu Hause bleiben. Es gibt nur eine Notgruppe. Damit der Kontakt zu den Kindern nicht ganz abbricht, chatten jetzt die Erzieher mit ihnen und ihren Familien.

Erzieher laden Kinder per Chat zum Reden ein

Um 10 Uhr beginnt der tägliche „Kinder-Talk“. Erzieherin Ira Riebartsch etwa macht das von zu Hause aus. Mit ihrem Laptop kontaktiert sie bis zu sechs Mädchen und Jungen des Kindergartens. Allein und ganz selbstständig oder auch mit der Mama oder dem Papa sind die Kinder des Familienzentrums eingeladen, mit den Erziehern zu reden. Dabei gibt es Einzelchats, aber auch Gespräche mit mehreren Familien gleichzeitig. Riebartschs Kollegin Julia Albers sitzt dazu auf dem Kita-Außengelände und klönt von dort per Smartphone mit den Kindern.

„Dabei stellen die Kinder Fragen, berichten von ihren Abenteuern und erzählen, was los ist“, berichtet Maren Fricke, Koordinatorin des Familienzentrums. Ein Junge habe beispielsweise berichtet, dass er beim Spielen eine Beule davongetragen habe. Andere erzählen, was sie den ganzen Tag zu Hause machen und mit der Familie unternehmen. „Die Kinder gehen mit dem Chatten völlig unkompliziert um“, berichtet Fricke. Das sei eine Generation, die neue Medien und Technik kenne.

Erzieherin Julia Albers chattet per Mobiltelefon mit einem Kindergartenkind. Quelle: privat

Mit dem Chat-Angebot trotzt die Einrichtung den Widrigkeiten der Corona-Krise. Und baut unkompliziert eine Beziehung auf Entfernung auf. „Wir wollen die Krise positiv meistern“, sagt Fricke. Dabei gehe es darum, die mühevoll und liebevoll aufgebauten Partnerschaften zu Kindern und Eltern aufrechtzuerhalten. Die Erzieher wollten im Gespräch mit allen Beteiligten bleiben – und das auch liebevoll und feinfühlig gestalten.

Im Einsatz der Erzieher steckt viel Herzblut drin

Laut Fricke zeigten die Kollegen vollen Einsatz, und sie wollten dranbleiben. „Da steckt viel Herzblut drin.“ Die neue Art der Kommunikation erstreckt sich auf die fünf Kindergartengruppen. Für die drei Krippengruppen bieten die Erzieher keinen Chat an. Diese Kinder seien noch zu jung dafür. Wenn jedoch Bedarf bei den Familien bestehe, ermöglichten die Erzieher einen telefonischen Kontakt.

Um die Bindung zu den Krippenkindern nicht völlig abbrechen zu lassen, besuchen die Erzieher in diesen Tagen die Kinder persönlich und überbringen ihnen eine kleine Erinnerung an die Kita. Zudem sind alle pädagogischen Mitarbeiter mit dem Fahrrad durch Altwarmbüchen unterwegs, um auch den Mädchen und Jungen des Kindergartens im gebührenden Abstand persönlich „Hallo“ zu sagen – und nicht nur per Videochat.

Darüber hinaus stellt das Familienzentrum St. Margarete einmal die Woche einen Newsletter beim Onlinedienst Instagram zur Verfügung. Darin berichten die Erzieher über ihre Arbeit in der Notbetreuung und zeigen den Kindern, die zu Hause sind, was direkt vor Ort passiert. Sie machen einige Bastel- und Malangebote und bieten Kochrezepte an. Es gibt dort auch Geschichten, die sich die Mädchen und Jungen in den eigenen vier Wänden anhören können.

Ein bunter Blumenstrauß an Familienangeboten

„Das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um die Kleinen an die Kita zu erinnern“, sagt Fricke. Einige ihrer Kollegen hätten sogar eine Schnitzeljagd für die Kinder und Eltern auf die Beine gestellt, die jede Familie für sich absolvieren konnte. Dabei mussten sie verschiedene Aufgaben lösen. Natürlich ersetzten all diese Aktionen und der Chat nicht den Alltag in Kindergarten und Krippe. Aber: „Sie bilden einen bunten Blumenstrauß an Familienangeboten“, sagt Fricke – bis der Normalbetrieb wieder aufgenommen werde und der Bindungs- und Beziehungsaufbau fortgesetzt werden könne.

Ein Großteil der insgesamt 170 Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte St. Margarete bleiben wegen der Corona-Krise zu Hause. Erzieher betreuen aktuell nur eine kleine Notgruppe. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Katerina Jarolim-Vormeier