Altwarmbüchen

Dass eine Kita selbst kocht, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Doch die Altwarmbüchener Kita Die Arche setzt aus Überzeugung darauf. Gesunde, saisonale und ausgewogene Ernährung ist das Aushängeschild der Einrichtung in Trägerschaft der Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen. Täglich bereiten Küchenleiterin Sigrid Bergmann und ihre fünf Kolleginnen das Frühstück und Mittagessen für die Mädchen und Jungen sowie das Personal frisch zu. Dafür hat der Kindergarten jetzt die Auszeichnung „Fit Kid“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erhalten.

Dörthe Lahmann schmeckt die Soße ab. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Küchenleiterin schnippelt 25 Kilogramm Kartoffeln

Ein Kohlrabi-Mettbällchen-Ragout mit Kartoffeln steht heute auf dem Speiseplan der Kita. Küchenleiterin Sigrid Bergmann schält 25 Kilogramm Kartoffeln und schnippelt 20 Kilogramm Kohlrabi. Neben ihr rollt ihre Kollegin Dörthe Lahmann aus drei Kilogramm Mett kleine Kugeln, die sie anschließend in einer großen Pfanne brät. In der Küche der Einrichtung geht es entspannt zu, obwohl in 20 Minuten die Krippenkinder ihr Mittagessen bekommen sollen. Die ersten Kartoffeln brutzeln und sind gleich gar. Lahmann schmeckt noch die helle Soße für das Ragout ab und rührt dann den Kohlrabi unter. „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Bergmann, die bereits seit 21 Jahren im Kindergarten kocht. Jede von ihnen wisse, was sie tun müsse.

Kita-Leiter Philipp Wüpperling zeigt den Essensplan, der kindgerecht Fotos zeigt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Was sieht der Speiseplan noch so vor? „Linsensuppe, natürlich Nudeln mit Tomatensoße, Couscous, Bratlinge aus Grünkern, Rosmarinkartoffeln, auch Milchreis mit frischen Obst“, listet die Küchenleiterin auf. Besonders beliebt sei bei den Kindern Lasagne mit Lachs und Spinat. „Die Salange, wie sie sie nennen“, erzählt die 59-Jährige und lacht. Grundsätzlich kocht das Team keine spezielle Kinderkost. „Die Kinder sehen, dass ein Freund eine bestimmte Speise isst, und dann mögen sie es auch“, sagt Bergmann.

„Welche Speise es an welchen Tag gibt, sehen die Kinder auf einem eigens für sie ausgehängten Wochenplan, der die Bilder der Gerichte zeigt“, sagt Kita-Leiter Philipp Wüpperling. Dort sehen sie auch, ob es zum Frühstück Müsli oder Wurst- und Eierbrote gibt. Und die Getränke wie Sprudelwasser, Tee und Milch sind ebenfalls auf den Fotos abgebildet. „Pommes Frites tischt die Küche nur einmal im Jahr zum Fasching auf“, sagt Bergmann, und auch Fischstäbchen gebe es selten. Auch die Regularien der Auszeichnung „Fit Kid“ erlauben nur einmal pro Woche Fleisch oder Fisch.

Kinder erfahren, wie frisches Gemüse im Rohzustand aussieht

Dass die Kindertagesstätte noch selbst kocht, hat einen bestimmten Grund. „Die Kinder sollen erfahren, wie frische Produkte im Rohzustand aussehen und wie sie dann auf dem Teller kommen“, sagt der Kita-Leiter. Deshalb besuchen sie immer wieder in kleinen Gruppen die Küche, um sich das saisonale Gemüse und Obst anzuschauen. „Und wir lassen sie auch schnippeln“, berichtet Bergmann. Zudem kommt es der Kita darauf an, dass die Mädchen und Jungen gemeinsames Essen erleben. „Gesunde Ernährung ist ein Schwerpunkt unseres Kita-Alltags“, erläutert Wüpperling. Es werde auch darauf geachtet, dass die Kinder nur eine Handvoll Süßigkeiten naschten.

Die Arche kocht mit Auszeichnung: Küchenleiterin Sigrid Bergmann und Kita-Leiter Philipp Wüpperling zeigen stolz das „Fit Kid“-Zertifikat. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Pro Tag kochen Bergmann und ihre Kolleginnen 145 Portionen für die Kinder und 30 für die Erzieher. Das Küchenpersonal muss dabei auch Besonderheiten berücksichtigen: Einige Kinder dürften etwa keine Nüsse, andere aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch. „Das müssen wir immer wieder auf dem Schirm haben“, sagt die 59-Jährige. Das Essen kommt jedenfalls auch bei den Eltern gut an. Deshalb hat Bergmann sogar ein Rezeptbuch zusammengestellt. Manche Eltern erzählten ihr jedoch, dass ihre Kinder die Speisen zu Hause dann nicht mochten. Den Grund kennt die Küchenleiterin: „In Gemeinschaft schmeckt es besser – und das Probieren fällt leichter.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier