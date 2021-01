Altwarmbüchen

Die Kisten sind gepackt, die Möbel sind aufgebaut: In der nächsten Woche kann die neue Kindertagesstätte Birkenwäldchen in ihrem Neubau an der Bothfelder Straße starten. Mitten in der Corona-Pandemie und geltendem Lockdown wird der Start aber einer mit vielen Einschränkungen sein. Vorerst wird es am neuen Standort mindestens bis zum 14. Februar nur drei Kindergarten-Notgruppen geben.

Kita startete im September provisorisch in Hauptschulräumen

Ursprünglich sollte der Neubau schon deutlich früher fertig sein, aufgrund der Pandemie verzögerte sich die Fertigstellung jedoch. Die Kita hatte daher am 1. September vorerst ihren Betrieb provisorisch in den Räumen der Heinrich-Heller-Hauptschule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen aufgenommen. Dort gab es viel Platz: Haupt- und Realschule, die im Sommer dieses Jahres auslaufen, sind nur noch mit einem Jahrgang vertreten.

Doch damit ist nun Schluss: Mithilfe des Baubetriebshofes wurden dieser Tage Spielzeug und Umzugskisten an die Bothfelder Straße gebracht. Aus zwei Kindergartengruppen, die bisher in der Hauptschule im Betrieb waren, werden ab nächster Woche drei – Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung werden dann in der dritten Gruppe neu aufgenommen. Insgesamt soll es in der Kita Birkenwäldchen einmal fünf Betreuungsgruppen mit insgesamt 105 Plätzen geben. Die zwei Krippen-Gruppen starten aber im Lockdown noch nicht. Das liege daran, dass keines der angemeldeten Kinder einen Anspruch auf Notbetreuung habe, teilt die Gemeinde mit.

Neubau mit Kletterlandschaft und Bücherei

Die neue Kita wartet mit einem Turnraum samt Kletterlandschaft, einer Bücherei und einem großen Raum zum gemeinsamen Essen auf. „.Alle Bereiche der Kita haben einen eigenen Schwerpunkt, in dem sich die Kinder einem bestimmten Thema widmen können“, sagt Kita-Leiter Timo Reuter. „Im besonderen Maße wollen wir auf die Förderung der medienpädagogischen Kompetenz der Kinder achten.“ Eine Einweihungsfeier plant die Kita – wenn die Entwicklung der Pandemie es denn dann zulässt – als Sommerfest.

Von Carina Bahl