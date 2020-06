Auch das macht Corona: Die Kita Birkenwäldchen in Altwarmbüchen kann erst später als gedacht den Betrieb aufnehmen. Die Gemeinde Isernhagen arbeitet an einem Plan B – von dem allerdings nicht alle 105 Familien profitieren werden, für die dort ein Betreuungsplatz entsteht. Ohne Verzögerung soll hingegen die neue Kita für Isernhagen F.B. an den Start gehen können.