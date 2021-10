Kirchhorst

Schluss soll sein mit dem Ärger mit wilder Müllentsorgung und permanent ignorierter Ruhezeiten an der Wertstoffinsel: Der Kirchhorster Landwirt Jürgen Hartmann wird die Altglas- und Altpapiercontainer, die auf dem Gelände seines Hofs am Krümpelweg platziert sind, hinter einen Zaun verbannen. Zugänglich sind sie dann nur noch unter Aufsicht, wenn auch Grüngut auf dem Hof angenommen wird. Den letzten Ausschlag für diesen Schritt gab ein Streit mit einem renitenten Anlieferer. Für Hartmanns Lebensgefährtin war er mit einer schmerzhaften Knieverletzung verbunden.

Vom Flatterband lassen sich viele nicht beeindrucken

Wildwest an der Wertstoffinsel? Der Schauplatz liegt rund 500 Meter außerhalb des Dorfgebietes am Krümpelweg, der auch zum Gelände des SSV Kirchhorst führt. Auf Hartmanns Hof nimmt der Marius-Maschinenring im Auftrag von Aha seit mehr als 25 Jahren zweimal wöchentlich Grüngut entgegen, um es weiter zu verwerten. Mittwochnachmittags sowie sonnabends am Vormittag öffnet sich das Tor. Solange es offensteht, ist auch der Weg frei zu mehreren gelben Wertstoff-Containern.

Vom Flatterband, das sonntags den Zugang zu den Wertstoffcontainern versperrt, lassen sich manche nicht beeindrucken. Quelle: Martin Lauber

Kein Zaun versperrt hingegen den Zugang zu den Altglas- und Altpapierbehältern auf einer gepflasterten Fläche am Krümpelweg. Seit die Wertstoffinsel im Gewerbegebiet nahe des Kirchhorster Sees wegen dauerhafter Vermüllung abgebaut wurde, sind einige Anlieferer dazugekommen. Montags bis sonnabends ist das Abladen von 7 bis 19 Uhr erlaubt. Sonnabendabends und vor Feiertagen spannt Jürgen Hartmann ein Flatterband zwischen zwei aus Holzpaletten selbst konstruierten Aufstellern, auf denen die Öffnungszeiten angepinnt sind.

Die rot-weiß.gestreifte Botschaft ist auch so eindeutig, sie beeindrucke allerdings längst nicht jeden, ärgert sich der Landwirt. Nicht einmal früh am ersten Weihnachtstag sei manchen Leuten die Feiertagsruhe heilig, polterten Flaschen klirrend in die Altglas-Iglus, berichtet seine Lebensgefährtin Pamela Oestermann. Sie versuche dann, ruhig zu bleiben, beginne ihre Aufklärung über die Spielregeln stets mit der diplomatischen Frage: „Kann ich Ihnen helfen?“

Video hält Schmerzensschreie fest

Jener Autofahrer, der am Sonntag, 11. April, gegen 13 Uhr einen Karton aus dem Kofferraum hob, wollte sich von ihr aber weder helfen noch an etwas hindern lassen. Der Mann habe die gefüllte Kiste über das Absperrband vor die Container geworfen. Um weitere Ladungen zu verhindern, sei sie energischer geworden und habe ihren Partner angerufen, berichtet Oestermann. Der Hofchef sei gleich da und wolle ihn sprechen, habe sie den Autofahrer zum Warten aufgefordert. Dieser habe abgelehnt. Sie könne ja ein Foto vom Nummernschild machen.

Während sie, vor dem Auto stehend, tatsächlich mit der Handykamera das vordere Kennzeichen ablichtete und nicht sofort der Aufforderung folgte, dort wegzugehen, habe sich der Wagen in Bewegung gesetzt. Sie sei einen Schritt zurückgegangen, habe spontan die Videofunktion aktiviert. „Da er weiterfuhr, erwischte er mich noch am rechten Knie.“ Auf dem Smartphone ist ihr „Au, aua, au“ gut hörbar festgehalten.

Eine Beamtin der Polizei fotografierte kurz nach dem Vorfall Oestermanns mittlerweile farbig angelaufenes Knie. Hartmann versichert, auch er habe, als er auf dem Krümpelweg nahte, vor dem davonfahrenden Wagen ausweichen müssen.

Der Wertstoffplatz nahe des Kirchhorster Sees war wegen zu starker Vermüllung abgebaut worden. Quelle: Archiv

Mit einer Strafanzeige wartete Osetermann nach eigener Aussage, weil sie fest mit einer Entschuldigung gerechnet habe. Stattdessen erhob die Gegenseite den Tatvorwurf der Nötigung, weil sie den Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert habe. Die Ermittlungen gegen Oestermann wurden eingestellt, aber auch jene nach ihrer Strafanzeige gegen den Fahrer wegen Körperverletzung – „weil die Schuld als gering anzusehen“ sei und „ein öffentliches Interesse an der Strafverf0lgung nicht besteht“.

Diese Begründung aus dem Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Hannover sei prozessrechtlich sicher nicht zu beanstanden, moralisch aber ein verheerendes Signal, findet Hartmann. „Da wurden doch eindeutig Grenzen überschritten.“

Viele Wertstoffinseln hinter Schloss und Riegel

Künftig will er jeden Ärger von vornherein vermeiden. Darum kommen alle Container hinter Schloss und Riegel. „Das ist entschieden und mit dem Maschinenring abgestimmt“, sagt der Hofbesitzer. Kirchhorst ist damit mitnichten ein Einzelfall, so ist bei der regionsweit für 51 Sammelstellen verantwortlichen Marius GmbH in Neustadt zu erfahren. An zahlreichen von Landwirten betriebenen Sammelstellen dürften Grüngut und Wertstoffe nur zu eingeschränkten Zeiten und unter Aufsicht angeliefert werden, um zu vermeiden, dass dort auch ganz andere Dinge als Glas und Papier entsorgt werden.

Hartmann und Oestermann versprechen sich einen positiven Zusatzeffekt: Dass der zum Teil viel zu schnelle Autoverkehr abnimmt auf dem Krümpelweg, den viele Kinder und Jugendliche zum SSV-Gelände nutzen müssen. Die meisten würden allerdings längst von ihren Eltern im Auto zum Sport gebracht.

Von Martin Lauber