Kirchhorst

Bäume, Büsche und Rabatten bringen Natur in die Städte und Gemeinden und bieten meist einen schönen Anblick. Über die Anpflanzungen an der Straße Oppersheide zwischen Neuwarmbüchener Straße und der Straße Am Wacholder in Kirchhorst hingegen ärgert sich Anwohner Jürgen Helm schon seit Jahren.

Ist Anpflanzung so ausgeführt wie beabsichtigt?

In der Zwischenzeit ist die Gemeinde Isernhagen auf Helms Betreiben und ein Votum des Ortsrates hin aktiv geworden und hat neue Pflanzen gesetzt. In Helms Augen ist das allerdings alles andere als gelungen. Eigentlich sei alles wieder wie vorher – nur, dass die Pflasterung dort nun auch noch zusammengewürfelt aussehe. „Ich schlage vor, dass der Ortsrat sich einmal anschaut, ob das wirklich so umgesetzt wurde, wie es sein soll“, sagte der Kirchhorster in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ortsratssitzung. Dieser Einladung zu einem Ortstermin wollen die Politiker demnächst auch folgen.

Die ursprüngliche Bepflanzung hatte Helm erstmals 2015 moniert. „Die damaligen Bäume waren zu nahe an die Garagen gepflanzt worden, ihre Wurzeln drückten das Pflaster hoch.“ 2016 hatte er dann im Ortsrat vorgeschlagen, Teile des Pflasters zu entfernen und statt der Bäume Sträucher anzupflanzen. „Die würden die Garagenwände auch begrünen und den Beton verdecken“, sagt Helm. Stattdessen stünden dort nun wieder Bäume – allerdings jetzt noch näher an den Garagen, sodass damit zu rechnen sei, dass das Wurzelwerk diese teilweise anheben werde. „Und die Bodendecker sind so mickrig, dass überhaupt nichts verdeckt wird“, sagte er in der jüngsten Sitzung unzufrieden.

Diskussion um Pflanzfläche wogt seit rund vier Jahren

Tatsächlich waren die ursprünglichen Bäume an den Garagen schon 2016 gefällt und die Pflasterung begradigt worden. Bei weiteren Pflasterarbeiten im Jahr 2018 waren laut Helm dann keine Aussparungen für Pflanzen gelassen worden. Er sei stutzig geworden und habe nachgefragt. In einem Schreiben habe ihm die Gemeinde mitgeteilt, dass dafür laut geltendem Standard nicht genügend Platz zur Verfügung stehe.

Für den Kirchhorster ist das bei einem Abstand von drei bis etwa 4,5 Metern zwischen Bordsteinkante und Garagenwand nicht nachvollziehbar. „Die Vorgärten im Kalmia- und Schlehenweg haben überwiegend nur eine Tiefe von 1,40 Metern und trotzdem genügend Platz für eine Bepflanzung.“ Er trug sein Anliegen nochmals vor, und der Ortsrat beschloss im Mai 2018, dass eine Ersatzbepflanzung erfolgen solle.

Kirchhorster Ortsrat beschließt Neuanpflanzung im Mai 2018

Geplant waren demnach, pro Pflanzfläche jeweils einen Strauch sowie neun Bodendecker der Art Kleinblättriges Immergrün zu setzen. Als ebenfalls geeignet für den sonnigen und eher trockenen Standort hatte die Verwaltung den europäischen Pfaffenstrauch mit einer maximalen Höhe von 2,50 Metern und einer Breite von 1,50 Metern vorgeschlagen. Ob das nun in natura vielleicht doch eher einen Baum als einen Strauch darstellt, davon wollen sich die Kirchhorster Politiker demnächst selbst überzeugen. Aus Sicht der Verwaltung jedenfalls, so war es in der jüngsten Ortsratssitzung zu hören, sei das umgesetzt worden, was beschlossen worden sei.

Von Sandra Köhler