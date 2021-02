Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen erschweren auch den Konfirmandenunterricht in den Isernhagener Kirchengemeinden. In St. Nikolai haben Pastorin Jessica Jähnert-Müller und Diakon Judith Schoppe jetzt ein besonderes Projekt für die Jugendlichen in Neuwarmbüchen und Kirchhorst auf die Beine gestellt. Unter dem Motto „Gott ist für mich wie...“ waren die Konfirmanden dazu aufgerufen, ihr ganz eigenes Gottesbild zu gestalten. Dafür hatten sie vorab Impulse und Anregungen erhalten.

Die Ergebnisse sind sehr individuell ausgefallen und ab Sonntag, 7. Februar, in der St.-Nikolai-Kirche an der Steller Straße in Kirchhorst zu sehen. Besucher können die kleine Ausstellung täglich von 11 bis 16 Uhr besuchen – unter Einhaltung der Mindestabstände und geltenden Corona-Regeln.

Ausstellung endet mit digitalem Vorstellungsgottesdienst

Die Ausstellung endet am 21. Februar mit einem digitalen Vorstellungsgottesdienst. Da St. Nikolai im Lockdown auf Präsenzgottesdienste verzichtet, haben die Konfirmanden einen Film gedreht, in dem sie sich und ihr Projekt vorstellen. Dieser ist ab dem 21. Februar online auf www.nikolai-online.de sowie auf der Youtube-Seite von St. Nikolai zu sehen.

Das Projekt mit den Konfirmanden hat die Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Verein Juki organisiert, der sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in St. Nikolai einsetzt und unter anderem die Stelle der Diakonin finanziert.

Von Carina Bahl