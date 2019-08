Altwarmbüchen

Das Duo Camillo ist am Sonnabend, 24. August, ab 20 Uhr zu Gast in der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Altwarmbüchen. Fabian Vogt und Martin Schultheiß heißen die beiden Protagonisten. Sie bieten musikalisches Kabarett, bei dem alle Freunde dieses Genres auf ihre Kosten kommen sollen, versprechen die Veranstalter. Denn die Bühne betreten ein evangelischer Pastor und katholischer Diakon – da sei Komik garantiert.

Unterhaltsame Entdeckungsreise

Das Programm des Duos lautet „Altarnative Wahrheiten – Musikkabarett für Weiter-Denker“. Manches sei einfach zu schön, um wahr zu sein. „Doch was“, fragen sich die beiden Kabarettisten. Deshalb begibt sich das Duo Camillo auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise nach dem Wahren, Schönen und Guten, das sich gern in unserem absurden Alltag verstecke.

Duo Camillo tritt seit 30 Jahren gemeinsam auf

Seit fast 30 Jahren treten Fabian Vogt und Martin Schultheiß als Duo Camillo auf und spüren dabei besonders gern den Spielarten des Glaubens nach.

Frech, lustvoll und Spaß am Improvisieren

Frech, lustvoll und mit unbändigem Spaß am Improvisieren macht das Duo Camillo den Fakten-Check: Hält das Leben, was es verspricht? Schau’n wir mal.

Info: Die Karten kosten 15 Euro und sind sonntags ab 10 Uhr nach dem Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche und zu den Öffnungszeiten des Kirchencafés, montags von 11.30 bis 14 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 19 Uhr, sowie an der Abendkasse erhältlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier