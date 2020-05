Gottesdienste sind trotz Corona-Pandemie unter bestimmten Auflagen ab sofort wieder möglich. In den Kirchengemeinden in Isernhagen haben sich Kirchenvorstände und Pastoren intensiv vorbereitet. Einige Gemeinden verzichten aber weiterhin auf Besucher und setzen auf Videoübertragungen.

So bereiten die Kirchengemeinden die ersten Gottesdienste nach der Zwangspause vor

Isernhagen - So bereiten die Kirchengemeinden die ersten Gottesdienste nach der Zwangspause vor