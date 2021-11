Kirchhorst/Kathmandu

Am 26. November geht es los. Die Buschs sind reisefertig und geboostert. Doch selten zuvor in den vergangenen 23 Jahren hat das Kirchhorster Ehepaar einer Reise nach Kathmandu so aufgeregt entgegengefiebert wie diesmal. Zweieinhalb Jahre waren die beiden coronabedingt nicht mehr im Kiran-Kinderhaus, das sie 1998 in Nepals Hauptstadt für Mädchen aus ärmsten Verhältnissen ins Leben gerufen hatten und das seitdem von ihrem Verein finanziert wird. „Werde ich die Mädchen überhaupt wiedererkennen?“, sorgt sich Inge Busch. Aber das ist wohl eher eine rhetorische Frage. „Oma“ und „Opa“, wie die 79- und der 81-Jährige von den Kinderhaus-Bewohnerinnen liebevoll genannt werden, werden via Whatsapp auch mit Fotos auf dem Laufenden gehalten.

Imke Laube (links) und Elke Priefer waren beide schon zu Besuch im Kinderhaus in Kathmandu, dessen Bewohnerinnen diese Weihnachtskarten gebastelt haben. Quelle: Martin Lauber

Kinderhaus-Basar in Garage verlegt

Das letzte wichtige Termin vor der dreiwöchigen Visite war der traditionelle Basar am dritten November-Wochenende. Mit seinem stets stark frequentierten Markt mit Handwerkskunst, Textilien und Geschenkartikeln aus Nepal hat sich der Verein „Kiran-Kinderhaus in Nepal“ im Lauf der Jahre weit über Isernhagen hinaus bekannt gemacht und Hunderte Unterstützer für seine Arbeit gewonnen. Anders als 2020, als der Basar wegen der Pandemie ausfallen musste, hat der Verein am Wochenende eine Neuauflage gewagt. Nicht, wie sonst üblich, in der Altwarmbüchener Grundschule, sondern etliche Nummern kleiner am Kirchhorster Kiefernweg vor und in der Busch’schen Garage. Coronakonform fand der Basar an der frischen Luft statt.

Viele Besucher finden Weihnachtsgeschenke aus Nepal

Der Mut wurde belohnt: Zum „Benefiz-Verkauf“ kamen am Sonnabend und Sonntag zahlreiche Stammkunden in die kleine Nebenstraße, stöberten durch die in eine fernöstliche Schatzkammer verwandelte Garage und kauften Weihnachtsgeschenke ein. Neben den Zuwendungen von rund 300 Spenderinnen und Spendern trägt auch der Basarerlös wesentlich zum Budget bei, das benötigt wird, um den zurzeit 36 Schülerinnen und Stipendiatinnen – inklusive hauptamtlichem Personal in mittlerweile drei Kinderhaus-Gebäuden – Lebensunterhalt und Ausbildung zu sichern. Der Basar ist der wichtigste Botschafter für diese gute Sache.

Mitglieder brennen für das Kinderhaus-Projekt

Das Informationsbedürfnis der Besucher musste das Ehepaar Busch nicht alleine stillen. Einige der 22 Vereinsmitglieder, die ebenfalls schon vor in Nepal waren, machten kein Geheimnis daraus, dass sie für das Kinderhaus-Projekt brennen: „Das Schöne für mich ist, dass alle einen Schulabschluss machen und einen Platz im Leben finden“, erklärte Imke Laube aus Burgdorf. Auch die Bothfelderin Elke Priefer kehrte tief bewegt aus Kathmandu zurück: „Da ist eine Zukunft für diese kastenlosen Mädchen, die sonst keine Chance hätten“, berichtete sie.

Auch die zehnjährige Rebecca hilft beim Garagenflohmarkt. Ihr persönliches Lieblingsstück ist dieses Porzellandöschen. Als Dreijährige erlebte sie 2015 bei einem Besuch im Kiran-Kinderhaus ein Erdbeben hautnah mit. Quelle: Martin Lauber

Derzeit stellt die auch in Nepal grassierende Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar. Im Lockdown mussten die Mädchen daheim unterrichtet werden, die Älteren verloren ihre Jobs. Alle wurden positiv getestet, doch glücklicherweise zeigten sich nur bei den Hauseltern leichte Symptome. Mittlerweile seien immerhin alle über 18 Jahren geimpft, berichtet Inge Busch.

Ortsbürgermeister bittet um Spenden

Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, findet im Internet unter www.kiran-kinderhaus.de Ansprechpartner. Auch der scheidende Ortsbürgermeister von Isernhagen N.B., Günter Leydecker, hat sich dazu entschlossen, dem Projekt zu helfen. Zu seinen 80. Geburtstag in der kommenden Woche hat er – statt Geschenken – um Spenden an dieses humanitäre Hilfswerk gebeten.

Von Martin Lauber