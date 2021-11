Altwarmbüchen

Die Jugendpflege Isernhagen lädt Kinder und Erwachsene zu einem Musical ein. Zu Gast ist im Rathaus an der Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen die Theatergruppe Die Complizen aus Hannover. Sie spielt am Donnerstag, 18. November, ab 15.30 Uhr das Stück „Urmel schlüpft aus dem Ei“. Das Bilderbuch aus der Feder von Autor Max Kruse bildet die Basis der etwa 50 Minuten langen Aufführung. Das Musical mit Mitmachelementen ist für Jungen und Mädchen ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt kostet für Kinder und Erwachsene jeweils 5 Euro. Für die bessere Planung wird um Anmeldung gebeten – online auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen

Professor und seine Tiere brüten Urmel-Ei aus

Und darum geht es: Auf der Insel Titiwu bringt Professor Habakuk Tibatong Tieren das Sprechen bei. Dann passiert etwas Unerwartetes: Ein großer Eisberg wird an den Strand geschwemmt. Ein Ei befindet sich darin. Der Professor und seine Tiere brüten es aus. Heraus schlüpft das Urmel – und das ist eine Sensation.

Für die Veranstaltung gelten – unter Beachtung der dann gültigen niedersächsischen Verordnung – Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sowie die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Erwachsene können an der Veranstaltung teilnehmen, wenn sie genesen, zweifach geimpft oder negativ getestet sind. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Bis zum Platz tragen Besucherinnen und Besucher einen Mund-Nasen-Schutz. Die Jugendpflege erfasst die Daten der Gäste zur Kontaktnachverfolgung und leitet diese gegebenenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weiter.

Von Katerina Jarolim-Vormeier