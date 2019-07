Isernhagen

Hortplätze sind in Isernhagen und dort insbesondere in Altwarmbüchen Mangelware. Auch im neuen Schuljahr nach den Sommerferien wird die Nachfrage erwartungsgemäß wieder das Angebot übersteigen. Was viele Eltern von Kindern im Grundschulalter nicht wissen: Die Betreuung bei Tagesmüttern kann für sie eine Alternative dazu sein, die eigenen Arbeitsstunden zu reduzieren oder Verwandte dauerhaft für die Betreuung einzuspannen.

Tagesmütter in Isernhagen betreuten nicht nur Kinder im Krippen- und Kindergartenalter, sondern auch Schulkinder, berichtet Sabine Müller vom Kindertagespflegebüro der Gemeinde. Für sie wäre das englische Family Day Care ein passenderer Begriff für die Tätigkeit, die bürokratisch exakt Kindertagespflegeperson genannt wird. Für Kinder im Grundschulalter kommt diese Betreuung bei besonderem Bedarf oder aber ergänzend zur Hortbetreuung oder Ganztagsschule infrage und wird von der Gemeinde finanziell unterstützt. Inga Bönighausen, Maren Kasper und – ganz neu – Anja Vitina Gatzen bieten diese Betreuungsform im Gemeindegebiet an.

Tageskinder dürfen sich ihr Lieblingsessen wünschen

„Ich hole meine sieben und acht Jahre alten Tageskinder mit dem Kettcar von der Schule ab“, berichtet die 48-jährige Bönighausen aus Isernhagen H.B. Die Ranzen kommen in den Anhänger, und los geht es in die Betreuungszeit bei der Tagesmutter. Händewaschen und Mittagessen – damit geht es im Hause Bönighausen dann los. Täglich wird frisch gekocht, wobei sich jedes Kind einmal wöchentlich sein Lieblingsessen wünschen darf. „Das reicht dann von Nudeln bis zu Kartoffelbrei, Hühnergeschnetzeltem und Brokkoli-Karotten-Gemüse“, so die gelernte Zahntechnikerin, deren eigene Kinder schon 14 und 16 Jahre alt sind. Nach dem Mittagessen betreut sie die Kinder bei den Hausaufgaben, anschließend wird gespielt, gemalt, gebastelt oder getobt. Weil es freitags keine Hausaufgaben gibt, steht zum Ende der Betreuungswoche dann Vorlesen auf dem Programm: „Zurzeit lese ich vom Hausgeist Nis Puck vor“, sagt Bönighausen, die ab 16 Uhr von den Eltern der Kinder bei der Betreuung abgelöst wird.

Bei den Hausaufgaben ist Konzentration gefragt

Auch Tagesmutter und Heilerziehungspflegerin Maren Kasper aus Isernhagen N.B. bereitet täglich ein frisch gekochtes Mittagessen vor. Aber die Tageskinder der zweifachen Mutter kommen selbstständig von der Grundschule zu ihr, denn das sind nur 700 Meter ohne Querung einer Hauptstraße. „In sieben Minuten sind sie bei mir“, so Kasper. Fünf Kinder betreut die 32-Jährige täglich. Aber nicht jedes Kind kommt auch an jedem Wochentag, sodass die Tagesmutter insgesamt sieben bis acht Tageskinder betreut und dabei zum neuen Schuljahr einen freien Platz anbieten kann. „Die Hausaufgaben werden in zwei Gruppen erledigt, dann ist eine höhere Konzentration möglich“, hat sie festgestellt. Maren Kasper selbst hat sich in 560 Unterrichtsstunden als Tagesmutter qualifiziert.

Weitere Tagesmutter startet in Altwarmbüchen

Diese Qualifizierung hat die 30-jährige Gatzen nun ebenfalls bestanden. Sie beginnt zum neuen Schuljahr als Tagesmutter in Altwarmbüchen. „Nach der Hospitation habe ich mich sehr gern für die Kindertagespflege entschieden“, berichtet die ausgebildete Physiotherapeutin, die selbst Mutter eines Kleinkindes ist. Zu Gatzens Konzept zählen Bewegung und Zirkusspiele – zwei Schwerpunkte, die sie selbst schon als Kind begeistert haben.

Sabine Müller kümmert sich um die Tagespflege Sabine Müller vom Kindertagespflegebüro der Gemeinde Isernhagen beantwortet alle Fragen auch zur Betreuung von Schulkindern. Sie informiert beispielsweise über die Kosten. „Für eine Betreuung im Rahmen von zehn Wochenstunden zuzüglich Ferienbetreuung zahlen Eltern 120 Euro pro Kind und Monat“, rechnet sie vor. Auch Auskünfte zur Tätigkeit als Tagespflegeperson gibt es bei ihr. Bis einschließlich Mittwoch, 10. Juli, ist Müller in ihrem Büro im Familienzentrum St. Margarete, Wietzeaue 2 in Altwarmbüchen, unter Telefon (0511) 60039025 und per E-Mail an sabine.mueller@isernhagen.de zu erreichen, dann erst wieder ab Mittwoch, 7. August. Ihre Kollegen vom Fachamt für Jugend, Bildung und Sport stehen aber ebenfalls für Informationen zur Verfügung. Deren Telefonnummern werden vom Anrufbeantworter angesagt.

Von Patricia Chadde