Altwarmbüchen

Eine kleine Kettenreaktion hat ein 49-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen ausgelöst. Auf Höhe des Blumenladens fuhr er mit seinem Opel Corsa auf einen VW Passat auf. Bedingt durch den Verkehr musste dieser dort halten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wiederum wurde durch den Aufprall auf einen davor stehenden VW Touran geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde der 34-jährige Fahrer des Passats leicht verletzt. Eine Sprecherin der Polizei in Großburgwedel gab den entstandenen Gesamtschaden mit 2500 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer