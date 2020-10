Isernhagen F.B

Ohne Beute zu machen, suchten ein oder mehrere Täter am Hachtingweg in Isernhagen FB das Weite. Vorausgegangen war der Versuch, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Aber das Fenster hielt stand und ließ sich nicht aufhebeln. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Der genaue Zeitpunkt der Tat lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Fest steht lediglich, dass der Einbruchsversuch innerhalb der vergangenen beiden Monate geschehen sein muss. Nun sucht die Polizei Zeugen, die mit ihren Informationen für Aufklärung sorgen können. Die zuständigen Beamten des Kommissariats Großburgwedel sind unter der Rufnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer