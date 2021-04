Isernhagen

Die Tatsache, dass Isernhagens Kämmerer ein Grundstück in Kirchhorst gekauft hat, lässt aktuell die Gerüchteküche in der Gemeinde brodeln. Es sei doch mehr als unfair, dass seit vielen Jahren 2700 Interessenten auf der Warteliste für ein Grundstück in Isernhagen stehen, der Kämmerer aber mal ebenso ein solches unter der Hand bekommen hätte, kritisieren einige Bürger, die sich in der Redaktion gemeldet haben, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen wollen. Die Vorwürfe reichen von Vetternwirtschaft bis Betrug.

Kämmerer: Vorwürfe sind „völliger Quatsch“

Bürgermeister und Kämmerer weisen das strikt von sich. Von Vetternwirtschaft könne absolut nicht die Rede sein, betont Bürgermeister Arpad Bogya. Auch der Kämmerer zeigt sich verärgert über die Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden. „Ich würde mir niemals selbst ein Grundstück verkaufen. Das ist völliger Quatsch. Von Anfang an habe ich wert darauf gelegt, dass das alles transparent abläuft“, betont er.

Bereits seit 1996 stehe sein Name auf der Warteliste für ein kommunales Baugrundstück in Isernhagen. „Und ich bin sogar schon mehrfach zurückgetreten, als ich in den Baugebieten an der Reihe war und die Nachfrage derart groß war“, erklärt der Kämmerer. Bei dem Grundstück, das er nun erworben hat, handele es sich aber gar nicht um ein kommunales Baugebiet oder um ein erschlossenes Baugrundstück, das auf dem Markt war. Die Warteliste, die ohnehin nicht mit einem Rechtsanspruch einhergeht, wäre also nie zum Zuge gekommen, und selbst wenn, hätte er aufgrund seines vorderen Listenplatzes wohl Zugriff auf das Grundstück erhalten.

Rat hat dem Grundstücksverkauf zugestimmt

Um das Grundstück überhaupt bebauen zu können, ist der Kämmerer in finanzielle Vorleistung gegangen – für Vermessungen, ein Bodengutachten und andere Untersuchungen. Eine Bauvoranfrage gab es ebenfalls. Zudem müsse er nun einen Weg bauen lassen, um es zu erschließen. Die Politik sei von Anfang an in das Vorhaben eingebunden gewesen. Er habe vorab mit allen Fraktionen das Gespräch gesucht. „Ortsrat, Finanzausschuss und Rat haben dann die Vorlage zum Verkauf einstimmig beschlossen“, sagt er.

Es gehe bei der Entscheidung für den Verkauf nicht zuletzt um Personalbindung, sagt der Bürgermeister. Politik und Gemeinde seien sich einig, ihren Amtsleiter für Wirtschaft und Finanzen in Isernhagen halten zu wollen, betont Bogya. „Hätte ich vor 25 Jahren noch nicht in Isernhagen gewohnt, man hätte bestimmt ein Grundstück für mich gefunden.“ Das sei ein ganz regulärer Vorgang, um Personal zu bekommen und zu halten.

Von Carina Bahl