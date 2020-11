Isernhagen K.B

Ein Neubauprojekt in Isernhagen K.B. sorgt für Diskussionen im Ort und in der Politik: Ein Investor möchte auf dem Grundstück Heinrich-Könecke-Straße 1 fünf Einfamilienhäuser bauen. Um zu erfahren, was die Gemeinde und die Kommunalpolitik zu diesem Vorhaben sagen, stellte er jetzt eine Bauvoranfrage, mit der sich am Dienstagabend der Ortsrat K.B. befasste. Das ist aber noch kein Bauantrag.

Fünf Häuser und zehn Stellplätze für Autos

Das Projekt sieht vor, das Einfamilienhaus, das heute auf dem Grundstück steht, abzureißen und fünf Einfamilienhäuser an dieser Stelle zu errichten. Außerdem sollen zwischen den Häusern und der Straße zehn Stellplätze angelegt werden, zwei für jedes Haus.

Das Problem: Mitten durch das Grundstück läuft die Grenze zwischen dem Innen- und dem Außenbereich der Bebauung in K.B. Die Außenwand des vorhandenen Gebäudes in Richtung Ortskern definiert diese Grenze, da zwischen dem Haus und der nächsten Bebauung freies Feld liegt. Weil das bestehende Gebäude mitten auf dem Grundstück steht, werden nun Teile davon zum Außenbereich der Ortschaft gezählt. Auf dieser Fläche plant der Investor, zwei der fünf Häuser zu bauen.

Gemeinde spricht sich gegen das Projekt aus

Genau aus diesem Grund hält die Gemeinde das Vorhaben für „planungsrechtlich unzulässig“ und empfahl den Ortsratspolitikern, der Anfrage das Einvernehmen zu versagen. Allerdings, und auch das schrieb die Gemeinde in ihrer Stellungnahme, stehen die „beiden Wohngebäude nicht im Widerspruch zum Flächennutzungsplan“. Dennoch fürchtet sie durch deren Bau eine „Zersiedelung der Landschaft“ und die „Entstehung einer Splittersiedlung“ und spricht sich gegen den Entwurf aus.

Dieser Ablehnung schloss sich die Mehrheit des Ortsrats an, allerdings aus anderen Gründen. Die Kommunalpolitiker wollten keinen Präzedenzfall schaffen, auf den sich dann andernorts berufen werden kann. Und sie befürchteten, dass weitere Begehrlichkeiten entstehen könnten, wenn K.B. in diese Richtung wachsen würde. Denn: Auf der Fläche zwischen der Heinrich-Könecke-Straße 1 und dem Ortskern würden sie gern einen Nahversorger und ein Hotel ansiedeln.

Isernhagen K.B . ist als Wohnort beliebt

Diesen Befürchtungen mochte Ortsbürgermeister Matthias Kenzler ( FDP) nicht folgen und enthielt sich der Stimme. „Es tut niemandem weh, wenn auf dem Grundstück die geplanten Häuser entstehen würden“, sagte er gegenüber dieser Zeitung. „Isernhagen K.B. ist als Wohnort beliebt, aber es gibt kaum Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen. Wenn sich jetzt die Gelegenheit bietet, dann sollte man diese nutzen.“

Außerdem sei das letzte Wort über die Bauvoranfrage noch nicht gesprochen. Der Planungs- und Bauausschuss wird sich noch mit dem Thema beschäftigen. Und das Ergebnis dort ist nach Einschätzung von Kenzler offen.

Neubauprojekt birgt Streitpotenzial

Und selbst wenn die Bauvoranfrage auch in dem Ausschuss negativ beschieden werden sollte, mit der Ablehnung eines entsprechenden Bauantrags würde sich die Gemeinde „auf dünnem Eis bewegen“, schätzte Kenzler die Lage ein. Das könnte dann die Region auf den Plan rufen. Mit einem Veto gegen eine Entscheidung aus dem Isernhagener Rathaus könnte sie dann doch noch das Neubauprojekt genehmigen.

