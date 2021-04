Isernhagen K.B

Den Wunsch nach einem offenen Bücherschrank an der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. gibt es schon lange. Jetzt ist er fertig – und muss dann doch noch auf seine Eröffnung ein wenig warten. Eigentlich hatte der Ortsrat gehofft, dass er für diesen Freitag, 9. April, um 15 Uhr zu einer kleinen Einweihungsfeier auf Abstand und mit Maske an der frischen Luft einladen könnte. Doch in Rücksprache mit dem Ordnungsamt hat Ortsbürgermeister Matthias Kenzler nun davon Abstand genommen – im Lockdown und mit den geltenden Kontaktbeschränkungen sei das nicht zu realisieren. „Wir verschieben daher den Aufbau des Bücherschranks, bis Corona das wieder zulässt“, sagt Kenzler.

Viele Spender ermöglichen den Bücherschrank für K.B.

Ein wenig Vorfreude mag er den Isernhagenern aber dennoch schon machen: Damit der Bücherschrank nicht wie ein Fremdkörper neben der historischen Kirche wirkt, hat sich der Ortsrat für eine alte Design-Telefonzelle entschieden, die mit Unterstützung der Firma Helmrich in einen Bücherschrank verwandelt wurde. Mit Spenden der Bürgerstiftung, der örtlichen Kita, von Privatpersonen und örtlichen Firmen wie der Gärtnerei Fischer, die das Fundament für den Bücherschrank herstellte, steht dem öffentlichen Lesespaß bald nichts mehr im Wege.

In anderen Orten gibt es das Angebot schon

Das Prinzip ist einfach: Bürger können aussortierte Bücher in den Schrank stellen. Wer Bücher benötigt, kann sich diese dort kostenlos ausleihen. In Altwarmbüchen gab es bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten auf dem Marktplatz bereits einen Bücherschrank, auch in Neuwarmbüchen gibt es das Angebot neben der Grundschule. In Isernhagen H.B. laufen die Planungen für einen zentralen Bücherschrank.

Von Carina Bahl