Isernhagen H.B

CDU-Politiker Julien Jopp hat nach der Kommunalwahl im September gleich zwei Mandate in Isernhagen errungen. Nämlich eines im Gemeinderat und eines im Ortsrat in H.B., auf das Letztere verzichtet der 21-Jährige nun aber. Der Grund: Weitere junge Köpfe der Christdemokraten sollen in Isernhagener Gremien vertreten sein. Deshalb räumt er seinen Platz. Für ihn rückt in den Ortsrat H.B. der 20-jährige Valentin von Badewitz auf.

Dirk Schnehage rückt in Gemeinderat auf

Jopp stammt aus H.B. Was im Dorf passiert, interessiert ihn auch. „Für bestimmte Themen werde ich mich im Rat künftig stark machen“, sagt der Jurastudent, der gerade zum Vorsitzenden des Kreisverbands der Jungen Union Hannover-Land gewählt wurde.

Weil CDU-Kandidat Tim Mithöfer bei der Stichwahl am 26. September zum Gemeindebürgermeister gewählt wurde, gibt auch er sein Mandat im Rat qua seines Amtes auf. Den frei gewordenen Sitz nimmt Parteikollege Dirk Schnehage aus Isernhagen F.B. ein. Auch Mithöfers Sitz im Ortsrat Kirchhorst muss neu besetzt werden. Dafür rückt Hugo Berkelmann von den Christdemokraten in das Gremium auf.

Von Katerina Jarolim-Vormeier