Ob Roller, Strampler oder Rabe-Socke-Puzzle – beim Juki-Flohmarkt im und am Gemeindehaus der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst gibt es jedes Jahr allerlei Schnäppchen. Auch für Kaffee und Kuchen kommen viele Besucher aus Isernhagen gern. Die Einnahmen fließen in die Finanzierung der Diakoninnenstelle.