Isernhagen

Lust auf Sommervergnügen in der Holsteinischen Schweiz? Die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen fährt von Sonntag, 9., bis Freitag, 14. August, mit Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren zur Ferienfreizeit an den Plöner See.

Jugendpflege organisiert Ferienfreizeit

Die Gruppe verbringt die Tage dort in der Jugendherberge Plön direkt am Wasser. Das weitläufige Grundstück lädt zu Erlebnissen in und mit der Natur ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Geländespiele und kreative Aktionen. Darüber hinaus sind Ausflüge in die Umgebung und zu den Karl-May-Festspielen geplant.

Die Teilnehmer zahlen 190 Euro pro Person. Inbegriffen sind die Fahrt, die Unterkunft, die Verpflegung und das Programm. Anmeldungen sind im Internet auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich. Fragen beantwortet Jugendpflege-Mitarbeiterin Birgit Clausing unter Telefon (0511) 56369632 und nach einer E-Mail an birgit.clausing@isernhagen.de.

Von Frank Walter