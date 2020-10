Isernhagen

Ende Oktober feiert der Neubau auf dem Schulcampus in Altwarmbüchen samt neuer Sporthalle Einweihung – wenige Tage später beginnen schon die ersten neuen Angebote in der Halle. Die Jugendpflege Isernhagen gründet zwei neue Gruppen: Jugger und „Let’s play –Ballsport für Kids“.

Von Völkerball bis Speedball

Die Ballsportgruppe trifft sich ab dem 4. November immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle am Helleweg. Kinder im Alter von acht bis elf Jahren können dann verschiedene Ball- und Bewegungsspiele ausprobieren. Dabei stehen nicht der Wettkampf und der Leistungsdruck im Vordergrund, sondern Spaß an der Bewegung. Ob Völkerball, Zombieball, Ball über die Schnur, Gefängnisball, Floorball oder Speedball: Für jeden dürfte etwas dabei sein. Der Teilnahmebeitrag beträgt einen Euro pro Woche. Mitzubringen sind Sportkleidung, Hallenturnschuhe und ausreichend Getränke.

Ebenfalls ab dem 4. November startet die Jugger-Gruppe – stets mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum. Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren sind dazu willkommen. Jugger ist ein Teamsport, bei dem es vor allem auf Schnelligkeit und Zusammenarbeit ankommt. Mit schaumstoffgepolsterten Sportgeräten, den sogenannten Pompfen, gilt es, den Gegner am Punkten zu hindern. Die Teilnahme kostet einen Euro, Hallenturnschuhe, Sportkleidung und Getränke sollte jeder dabei haben.

Anmeldung erforderlich

Coronabedingt muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden. Eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich – unter Telefon (0511) 6137457 oder per E-Mail an inga.otto@isernhagen.de.

Von Carina Bahl