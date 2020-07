Isernhagen N.B

Der Helm sitzt, der Klettergurt ist angelegt: Emma (11) ist schon ganz gespannt darauf, ihre ersten Erfahrungen im Baumklettern zu sammeln. Ebenso wie die zwölfjährige Kimberly nimmt sie an der Sommerferienaktion der Gemeinde teil. Für die beiden Mädchen geht es am Jugendtreff Nedden’sche Stiftung in Isernhagen N.B. gut drei Stunden lang immer wieder hoch hinaus.

Klettern ist für die Teilnehmer ein Abenteuer

Das Klettern an sich ist für beide Schülerinnen nicht neu. Während Kimberly bereits zum dritten Mal an der Kletteraktion der Gemeinde teilnimmt, hat Emma ihre Erfahrungen in einem Hochseilgarten gesammelt. „Mich kostet das Klettern daher keine Überwindung“, sagt die Elfjährige. „Wenn man das Gefühl hat, dass man gesichert ist, muss man auch keine Angst haben.“ Ganz im Gegenteil, sie hat während des Kletterns ein gutes Gefühl: „Es ist für mich eher wie ein kleines Abenteuer.“

Anzeige

Besonders viel Freude bereitet Emma das Ausprobieren neuer Klettervarianten. Gleich drei verschiedene Möglichkeiten lernt sie während der Aktion kennen. Dazu zählt unter anderem die Prusiktechnik. Dabei handelt es sich um eine Art Flaschenzug. Während ein Bein in einer Schlinge steckt, hängt das andere frei. Das Seil hinauf geht es mithilfe eines Schlingknotens. „Wenn der Knoten nicht belastet ist, lässt sich dieser verstellen“, erläutert Lars Brinkmann, Leiter des Jugendtreffs in N.B., das Verfahren. Während es sich hierbei um die klassische Variante handele, gebe es mittlerweile schon eine modernere – und zwar mithilfe einer Steigerklemme. „Mir macht die klassische Variante aber am meisten Spaß“, sagt Emma. Auch wenn diese aufwendiger sei.

Weitere NP+ Artikel

Jugendpflege bietet in diesem Jahr kleinere, aber mehr Kurse an

Neben diesen beiden Klettertechniken lässt Brinkmann die Teilnehmer noch eine weitere Variante ausprobieren. Statt an einem Seil geht es dabei eine Strickleiter hinauf. „Die ist ziemlich leicht und daher komplizierter zu klettern“, sagt Brinkmann. Das stellt auch Kimberly fest. Um ihr das Klettern etwas zu erleichtern, stellte sich Emma kurzerhand auf eine der untersten Sprossen und strafft somit die Leiter. Der Weg nach unten ist für Kimberly dann wieder einfacher. Von Brinkmann abgeseilt, hat sie schon kurze Zeit später wieder festen Boden unter den Füßen. „Das Auspowern am Seil macht mir aber am meisten Spaß“, sagte die Zwölfjährige im Nachhinein.

Einige Aktionen haben noch freie Plätze Ob Bogenschießen, Kreativworkshops oder verschiedene Angebote von Vereinen: Das Sommerferienprogramm in Isernhagen hat auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. „Wir freuen uns als Gemeinde, dass die Jugendpflege trotz Corona überhaupt etwas anbieten kann“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert. Nach Aussage von Jugendpfleger Thomas Jüngst sind viele Aktionen besonders gefragt und daher bereits ausgebucht. Doch bei einigen Angeboten gibt es immer noch freie Plätze. Jüngst rät auch dazu, das eigene Kind durchaus auf die Warteliste zu setzen. „Es kann immer mal passieren, dass jemand absagt.“ Eine Anmeldung zu den verbleibenden Sommerferienaktionen ist weiterhin unter www.unser-ferienprogramm.de möglich.

Dabei ist bei der Ferienpassaktion in diesem Jahr einiges anders. War es in den Jahren zuvor so, dass die Kursleiter immer den Karabinerhaken einhakten, müssen das in diesem Jahr coronabedingt die Kinder selbst erledigen. Um zu prüfen, ob sie auch alles richtig angelegt haben, sollen die Teilnehmer dann einen Klicktest vornehmen. „Dabei sehe und höre ich, ob der Karabiner richtig verschlossen ist“, sagt Brinkmann. Einzuhalten sind auch bei dieser Aktion die vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Die Baumkletter-Aktionen sind deshalb diesmal auf sechs statt acht Kinder begrenzt, dafür gibt es aber insgesamt acht Termine. Zudem desinfiziert Brinkmann nach jedem Angebot die Materialien.

Von Lisa Höfel