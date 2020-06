Isernhagen F.B

Bald geht es los: In Isernhagen F.B. öffnet zum 1. August die erste Kindertagesstätte des Ortsteils. Träger der Einrichtung, die in der Alten Schule an der Hauptstraße 24 einzieht, ist der Nordhannoversche Ortsverband der Johanniter-Unfall-Hilfe. Dienststellenleiter Tim Heinrich, Hans Joachim Halbach als Vorstand des Regionalverbands Niedersachsen-Mitte und Bürgermeister Arpad Bogya haben den Vertrag bereits unterzeichnet. Für den Johanniter-Ortsverband ist es die Premiere in Isernhagen, jedoch nicht als Kita-Träger insgesamt: In Langenhagen beispielsweise betreibt er bereits die Einrichtung SöSeeLöwen.

Arbeiten an der Alten Schule liegen im Zeitplan

„Wir haben seit 2009 16 Kindertagesstätten im Verband Niedersachsen-Mitte eröffnet“, sagt Johanniter-Sprecherin Bettina Martin. „Und die SöSeeLöwen waren tatsächlich die erste. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und wir jetzt bald auch in Isernhagen präsent sind.“ Noch wird fleißig gewerkelt an der Alten Schule, in der jeweils eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht wird. Doch laut Gemeindesprecherin Svenja Theunert liegen alle Arbeiten im Zeitplan. Es kann also pünktlich zum neuen Kindergartenjahr im August losgehen mit dem Betrieb.

Anzeige

25 Kindergartenkinder werden ihr Domizil im Erdgeschoss beziehen. Die Krippenkinder dürfen das ausgebaute Obergeschoss erobern. Teilen können sich beide Gruppen das 500 Quadratmeter große Außengelände im hinteren Bereich des großen Grundstücks. Sobald die Corona-Beschränkungen es zulassen, werden die Kleinen und die Großen in der Kita viel voneinander lernen. „In unseren Einrichtungen können sich die Kinder gegenseitig besuchen. Wenn die Kleinen also mit den Großen spielen wollen: herzlich gern“, sagt Johanniter-Sprecherin Martin.

Weitere NP+ Artikel

Kosten haben sich gegenüber den ersten Plänen verdoppelt

Geöffnet sein wird die Kita montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Das sei, so Martin, eigentlich der Standard in den Johanniter-Kitas und habe sich auch bewährt. Schließungszeiten gibt es wie in anderen Kitas auch im Sommer und im Winter, dazu kommen drei Studientage. Damit die Jüngsten den langen Tag auch gut durchstehen, wird ein Schlafraum eingerichtet. Mittagessen wird nicht in der Kita selbst zubereitet, sondern geliefert. Neben der Leitung werden sich fünf pädagogische Fachkräfte – pro Gruppe jeweils ein Erzieher und ein Sozialassistent sowie ein weiterer Sozialassistent als Drittkraft in der Krippengruppe – um die Kinder kümmern. Zusätzlich ist eine Hauswirtschaftskraft vorgesehen.

Wenn alles glattgeht auf den letztem Metern, dann hat es gut zwei Jahre gedauert vom Ratsbeschluss Ende Juni 2018 bis zur Eröffnung. Um die Alte Schule zu einer kleinen Kindertagesstätte umzubauen, musste das nördlich angrenzende Wohnhaus, das zwischendurch als Asylbewerberunterkunft genutzt worden war, abgerissen werden. Dort ist ein neuer Eingangsbereich samt zweitem Treppenhaus und Fahrstuhl entstanden. Die ursprünglich angedachten Kosten sind von 500.000 Euro auf mehr als eine Million Euro gestiegen.

Zur Galerie Bald hat auch Isernhagen F.B. seine eigene Kita. 40 Plätze – 25 für Kindergarten- und 15 für Krippenkinder – wird es in der Alten Schule geben. Dafür gibt die Gemeinde Isernhagen mehr als eine Million Euro aus.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Sandra Köhler